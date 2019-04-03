Tff 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - Anagold 24 Erzincanspor: 1

TFF 3. Lig 3. Grup'un 29. haftasında Fatsa Belediyespor sahasında konuk ettiği Anagold 24 Erzincanspor'a 1-0 yenildi.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Raşit Yorgancılar xx, Hilmi Göktürk İmamoğlu xx, Abdullah Melih Karaduman xx
Fatsa Belediyespor : Ömürcan xx, Rıdvan xx, Oğuzhan xx (dk. 69 Vedat x), Mehmet Seçme xx(dk. 55 Serkan Çalık xx), Selim Dilli xx, Osman Berkay xx, Ali Koçak xx, Yakup xx, Abdulkadir xx, Fatih Çakır xx (dk. 11 Ercüment xx), Fatih Çolak xx
Anagold 24 Erzincanspor: Yaşar xx, Ufuk xx, Muhammet xx, Erdi xx (dk. 78 Hüseyin x), Sabit Hakan xx, Muhammed Enes xx, Sefa xx, Burak xx, Talha xx ( dk. 90 Gökhan ?), Serkan xx, Uğur xx(dk. 64 Halil x)
Sarı kartlar: Fatih Çolak, Serkan Çalık, Yakup Kayış, Aldulkadir, Rıdvan (Fatsa Belediyespor), Erdi, Uğur, Ufuk (Anagold 24 Erzincanspor)
Goller: Hakan Yılmaz (dk. 50) (Anagold 24 Erzincanspor) - ORDU
Serkan, Türkiye Futbol Federasyonu, Fatsa, Spor
Kaynak: İHA