Haberler » Spor » Haber

TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - Karşıyaka: 0

TFF 3. Lig 2. Grup maçında Fatsa Belediyespor, sahasında ağırladığı Karşıyaka ile golsüz berabere kaldı.

05.10.2019 17:28TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - Karşıyaka: 0
TFF 3. Lig 2. Grup maçında Fatsa Belediyespor, sahasında ağırladığı Karşıyaka ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Fatsa İlçe

Hakemler: Enver Aydın xx, Murat Şimşek xx, Oğuzhan Yazır xx

Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Ergin xx (Zeki dk. 70 xx), Rıdvan x, Onur xx (Oktay Taze dk. 46 xx), Mehmet Seçme xxx, Muhammet Ali xx, İsmail Can xx (Abdullah dk. 79 x), Fatih x, Mehmet Berber xx, Şefik xx, Recep Yaşar xx

Karşıyaka: Erdoğan xx, Cenk xx, Görkem Ali xx, Mustafa xx (Batuhan dk. 90 ?), Arif xx, Doğukan xx, Hakan xx (Hakan dk. 83 x), Mustafa Değirmenci xx (Harun dk. 78 x), Metin xx, Anıl xx, Muhammet Fatih xx

Kırmızı kart: Arif Cılak (dk. 59) (Karşıyaka)

Sarı kartlar: Mehmet Seçme, Rıdvan Sönmez, Abdullah Yurttaş (Fatsa Belediyespor), Cenk Özbey (Karşıyaka) - ORDU

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Fatsa, Spor

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Haberleri
00:23 Gençlerbirliği teknik direktörü mustafa kaplan'ın açıklamaları
00:22 Galatasaray teknik direktörü fatih terim'in açıklamaları
00:11 Schalke 04'e Suat Serdar'ın golü yetmedi
00:04 Cimnastikte ilk Tokyo kotası Nazlı'dan
23:56 Balıkesirspor - Boluspor maçının ardından
23:52 Mustafa kaplan: bir maç kazansak ligde bizi kimse tutamaz
23:52 Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ardından - Mustafa Kaplan