Tff 3. Lig: Gebzespor: 0 - Nevşehir Belediyespor: 1

TFF
3. Lig 1. Grup'ta Gebzespor
sahasında Nevşehir
Belediyespor'a 1-0 yenildi.
Stat: Gebze Alaaddin Kurt
Hakemler: Sinan Özcan xxx, Türkiye
Emre Aslan xxx, Türkiye Yiğit Çam xxx
Gebzespor: Alptekin Teytey xx, İslam Altunkan xx, Ferhat Çoban
xx, Yusuf Çolakoğlu xx, Serhat Gezginci xx, Kemal Ünal x (Oğuz dk. 58 x), Mustafa Kara
xx, Sırat Yeşilördek xx, Emre Fırtına xx, Ziya İnday xx, Tugay Keleş xx
Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan xxx, Hayrettin Cengiz xxx, Keram Onaylı xxx, Naci Bayraktaroğlu xxx, Can Morgül xxx, Tita xxx (Emin dk. 75 x), Ahmet Arık xxx, Doğancan Aynacı xxx (Burak dk. 83 ?), Ömer Gür
xxx, Tunç Murat Behram
xxx, Uğur Durmuş
xxx (Ertan dk. 90 ?)
Goller: Naci (dk. 50) (Nevşehir Belediyespor)
Sarı kart: Kerem Onaylı (Nevşehir Belediyespor) - KOCAELİ
Türkiye,Gebzespor,Türkiye Futbol Federasyonu,Nevşehir
11 Kasım 2018 Pazar 16:55