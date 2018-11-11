11 Kasım 2018, 16:55
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Tff 3. Lig: Gebzespor: 0 - Nevşehir Belediyespor: 1

Tff 3. Lig: Gebzespor: 0 - Nevşehir Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup’ta Gebzespor sahasında Nevşehir Belediyespor’a 1-0 yenildi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Gebzespor sahasında Nevşehir Belediyespor'a 1-0 yenildi.

Stat: Gebze Alaaddin Kurt

Hakemler: Sinan Özcan xxx, Türkiye Emre Aslan xxx, Türkiye Yiğit Çam xxx

Gebzespor: Alptekin Teytey xx, İslam Altunkan xx, Ferhat Çoban xx, Yusuf Çolakoğlu xx, Serhat Gezginci xx, Kemal Ünal x (Oğuz dk. 58 x), Mustafa Kara xx, Sırat Yeşilördek xx, Emre Fırtına xx, Ziya İnday xx, Tugay Keleş xx

Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan xxx, Hayrettin Cengiz xxx, Keram Onaylı xxx, Naci Bayraktaroğlu xxx, Can Morgül xxx, Tita xxx (Emin dk. 75 x), Ahmet Arık xxx, Doğancan Aynacı xxx (Burak dk. 83 ?), Ömer Gür xxx, Tunç Murat Behram xxx, Uğur Durmuş xxx (Ertan dk. 90 ?)

Goller: Naci (dk. 50) (Nevşehir Belediyespor)

Sarı kart: Kerem Onaylı (Nevşehir Belediyespor) - KOCAELİ Türkiye,Gebzespor,Türkiye Futbol Federasyonu,Nevşehir
11 Kasım 2018 Pazar 16:55



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