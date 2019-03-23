Tff 3. Lig: Halide Edip Adıvar Sk: 1 - Fatsa Belediyespor: 2

TFF
3. Lig 3. Grup 28. hafta müsabakasında Halide Edip Adıvar
SK evinde Fatsa
Belediyespor'u ağırladı. Müsabaka Fatsa Belediyespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Tepecik
Şenol Güneş Halide Edip
Adıvar SK: Ethem xx, Fatih
xx, Furkan xx, Yener xx, Gökhan xx, Necati xx, Hüseyin xx (Halil dk. 78 x), Batuhan xx (Bartu dk. 62 x), Muhammed xx (Emre dk. 74 x), Barış xx, Fevzi xxx
Yedekler: Yusuf, Hakan, Erdem, Habib
Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Rıdvan xx, Osman xxx, Yakup xx, Fatih xx, Oğuzhan xx, Ali Say
xxx, Selim
xx (Şefik dk. 73 x), Ali Koçak
xx (Sergen dk. 88 ?), Fatih Çakır
xx, Abdülkadir xx (Vedat dk. 67 x)
Yedekler: Sefa, Hüseyin, Mehmet, İsmail
Goller: Ali Say (dk. 18), Osman (dk. 59) (Fatsa Belediyespor), Fevzi (dk. 29) (Halide Edip Adıvar SK)
Sarı Kartlar: Oğuzhan, Yakup, Ali Say (Fatsa Belediyespor), Muhammedi Gökhan (Halide Edip Adıvar SK) - İSTANBUL
Spor
Kaynak: İHA