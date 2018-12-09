Tff 3. Lig: Hekimoğlu Trabzon: 1 - Nevşehirşehir Belediyespor: 2

TFF
3. Lig 1. Grup maçında Hekimoğlu Trabzon
, evinde karşılaştığı Nevşehir
Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Ahmet Suat Özyazıcı
Hakemler: Yiğit Peşin xx, Tolga Dede xx, Mikail Can xx
Hekimoğlu Trabzon: Mustafa xx, Miraç x, Selim
xx, Tayfun x (Furkan dk. 82 ?), Emre x, Cafercan x (Sami Emirhan dk. 86 ?), Emrullah Kokoç
x, Hakan Aydın
x, Taha x, Mertcan Çam x, Halil İbrahim x
Yedekler: Furkan Taş
, Samet, Taşkın, Dede Çelik, Hacı Şükrü
Teknik Direktör: Sadi Tekelioğlu
Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç xx, Muhammed x, Hayrettin xx, Naci xx, Can xx, Metehan xx (Emin dk. 72 x), Tita x (Raif dk. 46 x), Doğancan xx, Ömer xx, Tunç Murat xx, Uğur x (Ahmet dk. 86 ?)
Yedekler: Onur Bilgin
, Kerem, Bilal, Hakan Doğan
Teknik Direktör: Cüneyt Tiryaki
Goller: Halil İbrahim (dk. 16) (Hekimoğlu Trabzon), Tunç Murat (dk. 37 pen.), Uğur (dk. 84) (Nevşehir Belediyespor)
Kırmızı kartlar: Tunç Murat (dk. 77) (Nevşehir Belediyespor), Mertcan Çam (dk. 90) (Hekimoğlu Trabzon)
Sarı kartlar: Tayfun (Hekimoğlu Trabzon), Tunç Murat, Can, Muhammed, Onur Behiç, Uğur (Nevşehir Belediyespor) - TRABZON
Nevşehir,Türkiye Futbol Federasyonu,Trabzon
09 Aralık 2018 Pazar 16:07