TFF 3. Lig: Karacabey Belediyespor: 1 - 1954 Kelkit Belediyespor: 0
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
15.03.2020 18:24 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:25
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Aldığı galibiyet sonrasında liderliğini açık ara devam ettiren Karacabey Belediyespor puanını 64'e yükseltirken, 1954 Kelkit Belediyespor 40 puanda kaldı. - BURSA
Aldığı galibiyet sonrasında liderliğini açık ara devam ettiren Karacabey Belediyespor puanını 64'e yükseltirken, 1954 Kelkit Belediyespor 40 puanda kaldı. - BURSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Kelkit, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Spor
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Spor
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Spor
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Spor
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Spor
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Spor
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Spor
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği