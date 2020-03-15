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TFF 3. Lig: Karacabey Belediyespor: 1 - 1954 Kelkit Belediyespor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

15.03.2020 18:24 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:25
TFF 3. Lig: Karacabey Belediyespor: 1 - 1954 Kelkit Belediyespor: 0
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Aldığı galibiyet sonrasında liderliğini açık ara devam ettiren Karacabey Belediyespor puanını 64'e yükseltirken, 1954 Kelkit Belediyespor 40 puanda kaldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Kelkit, Spor

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