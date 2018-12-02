02 Aralık 2018, 15:54
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Tff 3. Lig: Karşıyaka: 2 - Adıyaman 1954 Spor: 1

Tff 3. Lig: Karşıyaka: 2 - Adıyaman 1954 Spor: 1

TFF 3. Lig 2. Grup 15. hafta maçında Adıyaman 1954 Spor’u konuk eden Karşıyaka, rakibini 2-1 mağlup etti.

TFF 3. Lig 2. Grup 15. hafta maçında Adıyaman 1954 Spor'u konuk eden Karşıyaka, rakibini 2-1 mağlup etti.

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Aytaç Geçgel xx, Sedat Etik xx, Tunay Ateş xx

Karşıyaka: Erdoğan Açar xx, Cenk Özbey xx, Harun Atalay xx, Mustafa Değirmenci x (Doğukan İnci dk. 46 xxx), Metin Peker xx, Özgür Güler xx, Muhammet Öztekin xx (Bartu Umut dk. 83 ?), Görkem Kınay x (Battal Demirbilek dk. 60 xx), Arif Cılak xx, Anıl Çıracı xx, Hakan Kuş xx

Adıyaman 1954 Spor: Abdullah Nanim x, Mehmet Ali Yakışık x, Eşref Koçak xx, Semih Oğuz xx, Hakan Doğru x (Hamza İpekci dk. 79 x), Önder Akdağ x (Furkan Sakı dk. 45 xx), Ahmet Tuna Akıl xx (Murat Yılmaz dk. 85 ?), Muhammed Emel xx, Emre Adiloğlu xx, İlhan Aslanoğlu xx, Baran Basut xx

Goller: Eşref Koçak (dk. 53) (Adıyaman 1954 Spor), Doğukan İnci (dk. 71 ve 90+1) (Karşıyaka)

Sarı kartlar: Hakan Doğru, Furkan Sakı (Adıyaman 1954 Spor), Mehmet Öztekin, Doğukan İnci (Karşıyaka) - İZMİR İzmir,Türkiye Futbol Federasyonu,Karşıyaka,Adıyaman
02 Aralık 2018 Pazar 15:54