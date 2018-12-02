Tff 3. Lig: Karşıyaka: 2 - Adıyaman 1954 Spor: 1

TFF
3. Lig 2. Grup 15. hafta maçında Adıyaman
1954 Spor'u konuk eden Karşıyaka
, rakibini 2-1 mağlup etti.
Stat: İzmir
Atatürk
Hakemler: Aytaç Geçgel xx, Sedat Etik xx, Tunay Ateş xx
Karşıyaka: Erdoğan Açar xx, Cenk Özbey xx, Harun Atalay
xx, Mustafa Değirmenci
x (Doğukan İnci dk. 46 xxx), Metin Peker xx, Özgür Güler xx, Muhammet Öztekin xx (Bartu Umut dk. 83 ?), Görkem Kınay x (Battal Demirbilek
dk. 60 xx), Arif Cılak xx, Anıl Çıracı xx, Hakan Kuş xx
Adıyaman 1954 Spor: Abdullah Nanim x, Mehmet Ali Yakışık
x, Eşref Koçak
xx, Semih Oğuz xx, Hakan Doğru
x (Hamza İpekci dk. 79 x), Önder Akdağ
x (Furkan Sakı dk. 45 xx), Ahmet Tuna
Akıl xx (Murat Yılmaz
dk. 85 ?), Muhammed Emel xx, Emre Adiloğlu xx, İlhan Aslanoğlu xx, Baran Basut xx
Goller: Eşref Koçak (dk. 53) (Adıyaman 1954 Spor), Doğukan İnci (dk. 71 ve 90+1) (Karşıyaka)
Sarı kartlar: Hakan Doğru, Furkan Sakı (Adıyaman 1954 Spor), Mehmet Öztekin
, Doğukan İnci (Karşıyaka) - İZMİR
İzmir,Türkiye Futbol Federasyonu,Karşıyaka,Adıyaman
02 Aralık 2018 Pazar 15:54