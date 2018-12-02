02 Aralık 2018, 18:03
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Tff 3. Lig: Kırşehir Belediyespor: 2 - Pazarspor: 1

Tff 3. Lig: Kırşehir Belediyespor: 2 - Pazarspor: 1

1 yendi.

1 yendi.

Stat: Ahi

Hakemler: Ali Yılmaz xx, Yasin Kılıç xx, Selçuk Kaplan xx

Kırşehir Belediyespor: Hamdi Tevfik Altıok xx, Bora Yelken xx, Fatih Şen xx, Serhat Velioğlu xx, Turgay An xx, Ogün Bayrak xx, Ugur Ayhan xx, Murat Şimşek xx, Taha Batuhan Yayıkçı xx, Sinan Uzun xx, Mert Narin xx

Pazarspor: Ceyhun Demircan xx, Maksut Birben xx, Reha Kurt xx, Soner Ergençay xx, Muhammed Emin Balcılar xx, Egemen Zengin xx, Mert Özmen xx, Aykut Civelek xx, Uğur Bulut xx, Ozan Karabacak xx, Kazım Kopuz xx

Goller: Mert Özmen (dk. 13), (Pazarspor), Sinan Uzun (dk. 64), Turgay An (dk. 74) (Kırşehir Belediyespor)

Kırmızı kart: Uğur Bulut (dk. 43) (Pazarspor)

Sarı kartlar: Aykut Civelek, Ceyhun Demircan, Ozan Karabacak (Pazarspor), Sinan Uzun, Uğur Ayhan (Kırşehir Belediyespor) - KIRŞEHİR Selçuk,Ceyhun,Pazarspor,Kırşehir
02 Aralık 2018 Pazar 18:03



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