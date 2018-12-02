Tff 3. Lig: Kırşehir Belediyespor: 2 - Pazarspor: 1

1 yendi.
Stat: Ahi
Hakemler: Ali Yılmaz xx, Yasin Kılıç xx, Selçuk
Kaplan xx Kırşehir
Belediyespor: Hamdi Tevfik Altıok xx, Bora
Yelken xx, Fatih Şen
xx, Serhat Velioğlu xx, Turgay An xx, Ogün Bayrak xx, Ugur Ayhan xx, Murat Şimşek xx, Taha Batuhan Yayıkçı xx, Sinan Uzun xx, Mert Narin xx Pazarspor
: Ceyhun
Demircan xx, Maksut Birben xx, Reha Kurt xx, Soner Ergençay xx, Muhammed Emin Balcılar
xx, Egemen Zengin
xx, Mert Özmen xx, Aykut Civelek xx, Uğur Bulut xx, Ozan Karabacak xx, Kazım Kopuz xx
Goller: Mert Özmen (dk. 13), (Pazarspor), Sinan Uzun (dk. 64), Turgay An (dk. 74) (Kırşehir Belediyespor)
Kırmızı kart: Uğur Bulut (dk. 43) (Pazarspor)
Sarı kartlar: Aykut Civelek, Ceyhun Demircan, Ozan Karabacak (Pazarspor), Sinan Uzun, Uğur Ayhan
(Kırşehir Belediyespor) - KIRŞEHİR
Selçuk,Ceyhun,Pazarspor,Kırşehir
02 Aralık 2018 Pazar 18:03