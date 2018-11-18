18 Kasım 2018, 15:55
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Tff 3. Lig: Kırşehir Belediyespor: 3 - Osmaniyespor Fk: 2

Tff 3. Lig: Kırşehir Belediyespor: 3 - Osmaniyespor Fk: 2

2 yendi.

2 yendi.

Stat: Ahi

Hakemler: Tayfun Sarı xx, Hilmi Göktürk İmamoğlu xx, Bekir Yücel xx

Kırşehir Belediyespor: Hamdi Tevfik Altıok x, Erdinç Karakaş xx, Bora Yelken xx, Fatih Şen xx, Serhat Velioğlu xx, Emre İşçiler xx, Turgay An xx, Uğur Ayhan xx, Ogün Bayrak xx, Taha Batuhan Yayıkçı xx, Sinan Uzun xx

Osmaniyespor: Batuhan Ünsal xx, Hüseyin Rüzgar xx, Sergen Ekinci xx, Ferhat Duman xx, Ergun Cengiz xx, İlyas Ekiz xx, Serkan Küçük xx, Alper Yener xx, Emrah Özyaylaz xx, Eser Akbaş xx, Onur Kızıltaş xx

Goller: Serkan Küçük (dk. 45), Ergun Cengiz (dk. 84) (Osmaniyespor), Turgay An (dk. 53 pen.), Sinan Uzun (dk. 65), Cihat Ateş (dk. 73) (Kırşehir Belediyespor)

Kırmızı kart: Ferhat Duman (dk. 90+4)(Osmaniyespor)

Sarı kartlar: Sinan Uzun, Taha Bathan Yayıkçı, Ogün Bayrak, Uğur Ayhan (Kırşehir Belediyespor), Sergen Ekinci, Ergun Cengiz, Abdülsamet Can, Alper Yener - KIRŞEHİR Ekinci,Uğur Ayhan,Kırşehir
18 Kasım 2018 Pazar 15:55



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