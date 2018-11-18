Tff 3. Lig: Kırşehir Belediyespor: 3 - Osmaniyespor Fk: 2

2 yendi.
Stat: Ahi
Hakemler: Tayfun Sarı
xx, Hilmi Göktürk İmamoğlu
xx, Bekir Yücel xx Kırşehir
Belediyespor: Hamdi Tevfik Altıok x, Erdinç Karakaş xx, Bora
Yelken xx, Fatih Şen
xx, Serhat Velioğlu xx, Emre İşçiler
xx, Turgay An xx, Uğur Ayhan
xx, Ogün Bayrak xx, Taha Batuhan Yayıkçı xx, Sinan Uzun xx
Osmaniyespor: Batuhan Ünsal xx, Hüseyin Rüzgar
xx, Sergen Ekinci
xx, Ferhat Duman xx, Ergun Cengiz xx, İlyas Ekiz xx, Serkan Küçük
xx, Alper Yener xx, Emrah
Özyaylaz xx, Eser Akbaş xx, Onur Kızıltaş xx
Goller: Serkan Küçük (dk. 45), Ergun Cengiz (dk. 84) (Osmaniyespor), Turgay An (dk. 53 pen.), Sinan Uzun (dk. 65), Cihat Ateş (dk. 73) (Kırşehir Belediyespor)
Kırmızı kart: Ferhat Duman (dk. 90+4)(Osmaniyespor)
Sarı kartlar: Sinan Uzun, Taha Bathan Yayıkçı, Ogün Bayrak, Uğur Ayhan (Kırşehir Belediyespor), Sergen Ekinci, Ergun Cengiz, Abdülsamet Can, Alper Yener - KIRŞEHİR
Ekinci,Uğur Ayhan,Kırşehir
18 Kasım 2018 Pazar 15:55