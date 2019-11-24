Haberler » Spor » TFF 3. Lig: Kocaelispor: 2- Esenler Erokspor: 0 - Spor

TFF 3. Lig: Kocaelispor: 2- Esenler Erokspor: 0

TFF 3. Lig'in 14. haftasında Kocaelispor evinde ağırladığı Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti.

24.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:06TFF 3. Lig: Kocaelispor: 2- Esenler Erokspor: 0
TFF 3. Lig'in 14. haftasında evinde ağırladığı Erokspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Alkım Aksoy xx, Aydın Karsavuran xx, Aykut Küçük xx, Ceyhun Panba xxx

Kocaelispor: Ercüment Kafkasyalı xx, Erdinç Karakaş xx, Kemal Can Aydemir xx, Serdar Ümit Deniz xx, Gökdeniz Bayrakdar xx (Gökay Eser dk. 84 ?), Yakup Alkan xx, Talha Mayhoş xx (Sefa Narin dk. 80 ?), Semih Karadeniz xx, Burak Süleyman xx (Mehmet Öztonga dk. 88 ?), Taha Batuhan Yayıkcı xx, Mesut Özdemir xx

Esenler Erokspor: Özgün Ali Köklü xx, Berkay Çakır xx, Gökcan Gelmen xx, Sinan Morgil xx, Erhan Karayer xx, Orhan Gülle x (Emre Adiloğlu dk. 46 xx), Efe Can Çölbekler xx, Melih Kabasakal xx, Abdurrahman Kuyucu xx (Burak Can Akıncı dk. 84 ?), Alper Karaman xx, Şahin Fıstıkcı xx

Goller: Yakup Alkan (dk. 5), Gökdeniz Bayrakdar (dk. 63) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Yakup Alkan, Gökdeniz Bayrakdar, Serdar Ümit Deniz (Kocaelispor), Melih Kabasakal, Alper Karaman, Berkay Çakır (Esenler Erokspor) - KOCAELİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaelispor, Esenler, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
18:34 Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
18:32 Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
18:30 TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 - Balıkesirspor: 0
18:26 Gençlerbirliği: 1-2
18:25 Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)
17:56 Fenerbahçe, Malatyaspor karşısında! İlk 11'ler belli oldu
16:02 Samsunspor maçında kimsesiz çocuklara oyuncak sürprizi!
15:55 Son Dakika: Sivasspor, Kayserispor'u 4-1 mağlup etti!
15:09 Beşiktaş, Dimitri Payet'yi transfer etmek istiyor!
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
14:43 Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, öğretmen hakemlere çiçek verdi
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:40 Tıraş olmaya gelen 49 yaşındaki sapıktan, 15 yaşındaki çırağa iğrenç teklif!
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
24.11.2019 18:37:23