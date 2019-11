TFF 3. Lig: Kocaelispor: 2- Esenler Erokspor: 0

TFF 3. Lig'in 14. haftasında Kocaelispor evinde ağırladığı Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti.Stat: KocaeliHakemler: Alkım Aksoy xx, Aydın Karsavuran xx, Aykut Küçük xx, Ceyhun Panba xxxKocaelispor: Ercüment Kafkasyalı xx, Erdinç Karakaş xx, Kemal Can Aydemir xx, Serdar Ümit Deniz xx, Gökdeniz Bayrakdar xx (Gökay Eser dk. 84 ?), Yakup Alkan xx, Talha Mayhoş xx (Sefa Narin dk. 80 ?), Semih Karadeniz xx, Burak Süleyman xx (Mehmet Öztonga dk. 88 ?), Taha Batuhan Yayıkcı xx, Mesut Özdemir xxEsenler Erokspor: Özgün Ali Köklü xx, Berkay Çakır xx, Gökcan Gelmen xx, Sinan Morgil xx, Erhan Karayer xx, Orhan Gülle x (Emre Adiloğlu dk. 46 xx), Efe Can Çölbekler xx, Melih Kabasakal xx, Abdurrahman Kuyucu xx (Burak Can Akıncı dk. 84 ?), Alper Karaman xx, Şahin Fıstıkcı xxGoller: Yakup Alkan (dk. 5), Gökdeniz Bayrakdar (dk. 63) (Kocaelispor)Sarı kartlar: Yakup Alkan, Gökdeniz Bayrakdar, Serdar Ümit Deniz (Kocaelispor), Melih Kabasakal, Alper Karaman, Berkay Çakır (Esenler Erokspor) - KOCAELİ