Tff 3. Lig: Kocaelispor: 2 - Muğlaspor: 0

TFF
3'üncü Lig 3'üncü Grup mücadelesinde ligin 16. haftasında Muğlaspor'u evinde ağırlayan Kocaelispor
2-0'lık skor ile rakibini mağlup etti.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Ozan Ergün xx, Selim
Konukçu xx, Özgür Tolga Özcan xx
Kocaelispor: Volkan xx, Fatih
xx, Kadir xx, Kemal x, Mert xx (Kerem dk. 81 ?), Gökdeniz xx, Sefa xxx, Burak xxx (Mehmet Celil dk. 88 ?), Sinan xx, Mesut xx, Ali xx (Murat dk. 46 xx)
Muğlaspor: Barış xx, Polat xx, Mustafa xx, Selim x, Ramazan x (Berkay
dk. 77 x), Zeki xx, Osman x (Abdulsamed dk 19 x), Rıdvan x, Murat xx, Fırat xx (Yağız dk. 62 x), Hakan x
Goller: Sefa (dk. 26) (Kocaelispor), Hakan (dk. 36) (KK) (Kocaelispor)
Sarı Kartlar: Salim, Abdulsamet, Mustafa (Muğlaspor), Volkan (Kocaelispor) - KOCAELİ
Selim,Kocaeli,Türkiye Futbol Federasyonu,Kocaelispor
09 Aralık 2018 Pazar 16:05