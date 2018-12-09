09 Aralık 2018, 16:05
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Tff 3. Lig: Kocaelispor: 2 - Muğlaspor: 0

Tff 3. Lig: Kocaelispor: 2 - Muğlaspor: 0

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup mücadelesinde ligin 16. haftasında Muğlaspor’u evinde ağırlayan Kocaelispor 2-0’lık skor ile rakibini mağlup etti.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup mücadelesinde ligin 16. haftasında Muğlaspor'u evinde ağırlayan Kocaelispor 2-0'lık skor ile rakibini mağlup etti.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Ozan Ergün xx, Selim Konukçu xx, Özgür Tolga Özcan xx

Kocaelispor: Volkan xx, Fatih xx, Kadir xx, Kemal x, Mert xx (Kerem dk. 81 ?), Gökdeniz xx, Sefa xxx, Burak xxx (Mehmet Celil dk. 88 ?), Sinan xx, Mesut xx, Ali xx (Murat dk. 46 xx)

Muğlaspor: Barış xx, Polat xx, Mustafa xx, Selim x, Ramazan x (Berkay dk. 77 x), Zeki xx, Osman x (Abdulsamed dk 19 x), Rıdvan x, Murat xx, Fırat xx (Yağız dk. 62 x), Hakan x

Goller: Sefa (dk. 26) (Kocaelispor), Hakan (dk. 36) (KK) (Kocaelispor)

Sarı Kartlar: Salim, Abdulsamet, Mustafa (Muğlaspor), Volkan (Kocaelispor) - KOCAELİ Selim,Kocaeli,Türkiye Futbol Federasyonu,Kocaelispor
09 Aralık 2018 Pazar 16:05



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