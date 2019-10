TFF 3. Lig: Manisaspor: 0 - Buca: 3

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Manisaspor , ligin 6. haftasında sahasında ağırladığı Buca 'ya 3-0 mağlup oldu.Stat: Manisa 19 MayısHakemler: Emre Kaan Çalışkan xx, Ahmet Ulu xx, Caner Kurt xxManisaspor: Deniz x, Bayram x, İlkay x, Fatih x, Yusuf x, Burak Can x, Atakan x, Mehmet Can x (Okan dk. 46 xx), Barış x, Vahap x (Berk dk. 64 x), Muhammed Furkan x (Bilal dk. 46 x)Buca: Ceyhun xx, Ufuk xx, Erhan xx, Gökhan xx, Ahmet xx, Bertuğ xx, İsa x (Cuma dk. 67 xxx), Berke xxx (Cafercan dk. 81), Nihat xx, Gökhan xx, Muhammed xx (Mustafa dk. 46 xx)Goller: Berke (dk. 21 ve 24), Cuma (dk. 84) (Buca)Sarı kartlar: Atakan, Okan, Burak Can (Manisaspor), Gökhan, Erhan (Buca) - MANİSA