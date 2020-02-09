Haberler » Spor » TFF 3. Lig: Manisaspor: 1 - Silivrispor: 4 - Spor

TFF 3. Lig: Manisaspor: 1 - Silivrispor: 4

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Manisaspor, ligin 22. hafta karşılaşmasında evinde ağırladığı Silivrispor'a 4-1 yenildi.

09.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:19TFF 3. Lig: Manisaspor: 1 - Silivrispor: 4
TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden , ligin 22. hafta karşılaşmasında evinde ağırladığı Silivrispor'a 4-1 yenildi.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Sabit Selvi xx, Serdar İla xx, Uğur Akalp xx

Manisaspor: Kubilay x, Yusuf x (Dk.79 Caner Apak x), Umut x, Berk x, Anıl xx, Muhammed x, Cevdet Enes Varbil x, Bilal Budak x (Dk.46 Vahap Aydemir x), Emir x, Ömer Zeren x, Orkun x (Dk.46 Barış Güner x)

Silivrispor: Burak xx, Evren xx, Oğuz xx, Mehmet xx, Bülent xx, Hakan xx (Dk.78 Güney Polat x), Sercan xx, Çağrı xx, Gökhan xxx, Emrah xxx (Dk.90 Cankat Algür ?), Erçağ xx (Dk.69 Eren Açıkgöz xx)

Goller: Dk.81 Anıl Bozkurt (Manisaspor), Dk.4-82 Emrah Bedir, Dk.76 Gökhan Göksu, Dk.90+2 Eren Açıkgöz (Silivrispor)

Sarı Kartlar: Umut Kezgin (Manisaspor), Erçağ, Çağrı, Hakan (Silivrispor) - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 17:44:29