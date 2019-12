TFF 3. Lig: Manisaspor: 2 - Kızılcabölükspor: 6

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Manisaspor , ligin 15. haftasında evinde Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor 'u konuk etti. Manisaspor kendi evindeki karşılaşmadan 6-2 mağlup ayrıldı.Stat: Manisa 19 MayısHakemler: Abdullah Volkan Aydın xx, Ferhat Dalgıç xx, Emrah Uluçay xxManisaspor: Kubilay İsmail Zihni x, Berk Cambaz x, Muammer Umut Kezgin xx, Mehmet Can Kocabaş xx, Atakan Cidam x, İlkay Gül x, Mert Uygun x, Barış Güner x, Ömer Zeren x, Fatih Uludağ x, Vahap Aydemir xKızılcabölükspor: Bahadır Kaya xx, Selçuk Çalışır xx, Mustafa Ethem Erboğa xxx, Ali Helvacı xxx, Melih Vardar xxx, İlyas Ural xx, Hasan Can Yalçıntekin xx, Alper Hamdi Bayraktar xx, Mehmet Eray Karadağ xx, Taygun Vurgun xx, Abdullah Altıntaş xxxGoller: Dk.57 Umut Kezgin, Dk.69 Mehmet Can Kocabaş (Manisaspor), Dk.27-34 Ethem Erboğa, Dk.45-83 Melih Vardar, Dk.77 Ali Helvacı, Dk.78 Abdullah Altıntaş (Kızılcabölükspor)Sarı Kartlar: Barış Güner, Bilal Budak (Manisaspor), Ethem Boğa, İlyas Ural, Selçuk Çalışır, Serkan Özen (Kızılcabölükspor) - MANİSA