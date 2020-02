TFF 3. Lig: Muğlaspor: 0 Diyarbekirspor: 1

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grupta Muğlaspor sahasında karşılaştığı Diyarbekirspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekipten Ahmet Buğrahan 60'ıncı dakikada kullandığı faul atışında takımını 1-0 galibiyeti getiren golün sahibi oldu.



Hakemler: Emre Kaan Çalışkan x, Özcan Genel x, Levent Yeşilyurt x



Muğlaspor: Gökhan Yenigün x, Mustafa Acar x, Mehmet Akif Şerifoğlu x, Ramazan Özkabak x, Güray Fırat x, Anıl Yıldırım x (Adem Aydın Dk. 77 x), Rıdvan Çelik x (Rıza Altıntaş Dk. 65 x), Murat Can Bölükbaşı x, Batuhan Süer x, Muhammed Emel x, Sami Can Özkan x (Bilal Gücüyetmez Dk. 87 x)



Diyarbekirspor: Hasan Sürmeli xx, İbrahim Has xx, Reşo Akın x (Ozan Karabacak Dk. 77 x), Taner Çekiç x (Uğur Uğur Dk. 79 x), Ömer Yanık xx, Faruk Yaldıran xx, Şevket Güngör xx, Maksut Birben xx(Emre Hasan Balcı Dk. 90), Ahmet Buğrahan Tuncay xxx, Onur Paksoy xx, Feyyaz Aydil xx



Sarı Kartlar: Mehmet Akif Şerifoğlu, Muhammed Emel, Mustafa Acar (Muğlaspor), Maksut Birben, Faruk Yaldıran (Diyarbekirspor),



Gol: Dak. 60 Ahmet Buğrahan (Diyarbekirspor)



Maçtan Dakikalar:



Dk. 9: Diyarbekirspor'da Reşo Akın ceza alanı içinde buluştuğu topu kaleye gönderdi. Kaleci Gökhan topu iki hamlede kontrol etti.



Dk. 28: Muğlaspor'un ceza alanı dışından kullandığı frikik vuruşu sonrası Sami Can Özkan kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. Gol maçın hakemi tarafından ofsayt nedeniyle iptal oldu.



Dk 48: Diyarbekirspor'un kazandığı serbest vuruşu Ahmet Buğrahan ceza alanı içine ortaladı. İbrahim'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.



Dk. 60: Diyarbekirspor Muğlaspor ceza alanı dışından kaleyi tam karşıdan gören noktada serbest vuruş kazandı. Topu başına geçen Ahmet Buğrahan sol ayağı ile çok sert vurdu 0-1.



Dk. 63: Diyabekirspor ikinci gole çok yaklaştı. Faruk'un ortasında Muğlaspor kalecisi topu tokatladı. Dönen topa Ahmet Buğrahan vurdu. Topu çizgi üzerinden Mustafa çıkardı.



Dk. 75: Muğlaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta kale önünde topla buluşan Mehmet Akif'in yakın mesafeden şutunu kaleci Hasan son anda kornere çeldi.



Dk. 90+2: Muğlaspor'un maçın uzatma dakikalarında bulduğu pozisyonda Murat Can Bölükbaşı'nın kaleye yakın mesafeden şutunu kaleci Hasan çıkardı. - MUĞLA

Kaynak: İHA