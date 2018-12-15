Tff 3. Lig: Muğlaspor: 1 Bayburt Özel İdare: 1

TFF
3. Lig 3. Grupta lider Bayburt
İl Özel İdare Gençlikspor'u ağırlayan Muğlaspor, rakibi karşısında 52'inci dakikada Zeki Sinanoğlu ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip bu gole 76'ncı dakikada Selçuk
Kaban ile cevap verdi. Karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
Maçtan Dakikalar:
25'inci dakikada Sinan'ın ortasında Murat Bölükbaşı
'nın kafa şutu kaleci Alişan
Şeker'de kaldı. 44'üncü dakikada konuk ekip Kerem Az'ın sağ kanattan yaptığı ortayı forvet bakınca kaleci Barış Başkan topa sahip oldu. İlk yarı golsüz sonuçlandı.
Maçın ikinci yarısına Muğlaspor daha istekli başlarken 52'inici dakikada Sinan Turan
'ın sağ kanattan kale içine yaptığı ortada topla son buluşan Zeki Sinanoğlu yakın mesafeden topu ağlara gönderdi 1-0. 68'inci dakikada Eren Açıkgöz'ün ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Barış Başkan köşeden tokatlayarak tehlikeyi uzaklaştırdı. 76'ncı dakikada konuk ekibin golü geldi. Bu dakikada Mustafa Dündar'ın çaprazdan sert şutunu kaleci Barış Başkan yatarak önledi. Dönen topu iyi takip eden Selçuk Kaban topu ağlara gönderdi 1-1. 86'ncı dakikada Erol Yüksel
'in ceza alanına yaptığı ortada Emre Balcı
'nın kafa şutunu kaleci Barış Başkan son anda kornere çeldi.
Stat: Muğla Atatürk
Hakemler: Barkın Kara x, Ali Kılıç
x, Sabri Öğe x
Muğlaspor: Barış Başkan xx, Polat Ertek xx, Salim İyik xx, İsmail Baydil xx( Dak. 70 Erol Aydın
x) Abdülsamet Tunçay xx, Zeki Sinanoğlu xx, Sinan Turan xx(Dak 90 Fırat Hekimoğlu?), Rıdvan Çelik
xx(Dak. 83 Berk Akıncı x), Murat Bölükbaşı xx, Hakan Çimen
xx
Bayburt İl Özel İdare: Alişan Şeker xx, Erol Yükseker xx, Ali Kemal
Yükseker xx, Selçuk Kaban xx, Serdar Eylik
xx(Dak. 72 Mustafa Dündar x), Okan Şahingöz xx(Dak 87 Selçuk Hakalmaz x), Emre Balcı xx, Eren Açıkgöz xx(Dak 90+1 Haydar Deniz
?) Volkan Çekiç xx, İsmet Kavuştu xx, Kerem Az xx
Goller: Dak 52 Zeki Sinanoğlu (Muğlaspor) Dak. 76 Selçuk Kaban (Bayburt İl Özel İdare)
Sarı Kartlar: Abdülsamed Tuncay, Sinan Turan (Muğlaspor), Erol Yükseker, Okan Şahiingöz (Bayburt) - MUĞLA
Selçuk,Türkiye Futbol Federasyonu,Bayburt
15 Aralık 2018 Cumartesi 16:26