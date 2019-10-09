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TFF 3. Lig: Muğlaspor: 2 Pazarspor: 3

3. Lig 3'üncü grupta Pazarspor'u ağırlayan Muğlaspor, 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

09.10.2019 17:31TFF 3. Lig: Muğlaspor: 2 Pazarspor: 3
3. Lig 3'üncü grupta Pazarspor'u ağırlayan Muğlaspor, 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Maçtan Dakikalar

Dk 8 (Gol): Muğlaspor hızlı başladığı maçta golü erken buldu. Savaş'ın sol kanattan yaptığı ortayı Murat Can gole çevirdi 1-0.

Dk 26 (Gol): Ceza alanı içine oluşan karambolde Pazarsporlu Can Muhammet kayarak topu kaleye gönderdi. Top direkten filelerle buluştu 1-1.

Dk 33: Muğlaspor'da orta sahadan gelen pası Murat Can ayak dışı ile Adem'e bıraktı. Adem'in müsait pozisyonda gelişine şutunu kaleci Ebubekir çıkardı.

Dk 36: Pazarspor'un ani gelişen atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Onur'un şutu direkten döndü.

Dk 54: Pazarspor'da Onur defanstan dönen topu yaklaşık 20 metreden kaleye gönderdi. Kaleci Yunus Emre'nin müdahale edemediği top ağlarla buluştu 1-2.

Dk 62 (Gol): Muğlasporlu Mehmet Akif'in kullandığı frikik sonrası Murat Can topa dokundu. Defans topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Murat Can Bölükbaşı skoru eşitledi 2-2.

Dk 74 (Gol): Pazarspor bu dakikada yeniden öne geçti. Can Muhammet'in ceza alanı dışından köşeye şutunda top ağlarla buluştu 3-2.

Hakemler: Ozan Ergün xx, Emrah Akkaya xx, Enes Berk Güçlü xx

Muğlaspor: Yunus Emre Genç xxx, Çağlayan Menderes x, Mustafa Acar x, Adem Aydın x (Dk 70 Rıdvan Çelik ?), Savaş Yorulmaz x, Ramazan Özkabak x, Anıl Yıldırım x (Dk 28 Mehmet Akif Şerifoğlu x), Murat Can Bölükbaşı xx, Batuhan Süer x, Muhammed Emel x (Dk 78 Barış Sabancı x), Sami Can Özkan x

Pazarspor: Ebubekir Elihoş xx, Şeyhmus Abdulkadir Aksu xxx, Fahri Utku Öçalmaz xx(Dk 78 Mehmet Eksik x), Mehmet Aytemiz xx (Dk 72 Mithat Pala x), Fatih Ergen xx, Can Muhammet Vural xxx, Onur Civelek xxx, Volkan Can xxx, Mücahit Çakır xx, Cevat Kuy xx, Aykut Civelek xx (Dk 67 Ohuzhan Birben xx)

Goller: Dk 8-62 Murat Can Bölükbaşı (Muğlaspor), Dk 26 Can Muhammet Vural, Dk 54 Onur Civelek, Dak. 74 Can Muhammed Vural (Pazarspor)

Sarı Kartlar: Anıl Yıldırım, Muhammed Emel, Sami Can Özkan, Batuhan Süer (Muğlaspor) Can Muhammet Vural (Pazarspor) - MUĞLA

Murat Can, Pazarspor, Spor

Kaynak: İHA

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