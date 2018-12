Tff 3. Lig: Muğlaspor: 3 - Diyarbekirspor Açıklaması

02 Aralık 2018 Pazar 16:28



02 Aralık 2018 Pazar 16:28

Arka arkaya aldığı mağlubiyetler ile hafta içinde teknik direktör ile yollarını ayıran Muğla 'nın 3. Lig temsilcisi Muğlaspor, eski futbolcusu Erdinç Pala yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmasında Diyarbekirspor karşısında 3 puanı 3 golle aldı ve mağlubiyet serisini sona erdirdi.Maçtan dakikalar:9. dakikada Muğlaspor Sinan'ın kullandığı frikik sonrası Polat ceza alanı içinde defanstan önce topa kafa ile vurdu. Top az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı. 11. dakikada Muğlaspor kaptanı Polat'ın kale içine gönderdiği sert ortayı Murat Can Bölükbaşı'nın sert kafa şutunu kaleci Gökhan topu kornere çeldi. 25. dakikada Diyarbekirspor'da Saffet kornerden gelen topu boş pozisyonda kafa vuruşu ile dışarı gönderdi. Muğlaspor beklediği golü 43. dakikada buldu. Hakan Can sol kanattan kale içine yapılan ortayı kafa vuruşu ile ağlarla buluşturdu 1-0.Maçın İlk devresi 1-0 Muğlaspor üstünlüğü ile sona erdi. İkinci devreye Diyarbekirspor daha atak başladı. Rakibini durduran Muğlaspor, 58. dakikada Sinan'ın pası sonrası ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Rıdvan kalecinin üzerinden topu ağlara gönderdi 2-0. 65. dakikada Diyarbekirspor'da Tolga'nın sağ açıktan ceza alanı içine yaptığı ortayı Umut kafa vuruşu ile kaleye gönderdi. Top direkten geri geldi. 79. dakikada yine Diyarbekirspor'da umut ceza alanı içine gelen topu uzak mesafeden kafa vuruşu ile kaleye gönderdi. Üst direkten dönen topu Saffet tekrar kaleye gönderdi. Yakın mesafeden gelen topu Muğlaspor kalecisi Barış kornere çeldi. 82. dakikada Diyaebakırspor'da Aykut'un sağ çaprazdan yaptığı ortada kale içinde boş durumdaki Mustafa dokunamadı.86. dakikada Muğlaspor skoru 3'e çıkardı. Bu dakikada Salim orta sahanın ortasından aldığı topla rakip kaleye yöneldi. Boşta olan arkadaşı Rıdvan ile topu ceza alanı içinde buluşturdu. Rıdvan kalecinin üzerinde aşırtma vurula skoru 3-0 yaptı.Stat: AtatürkHakemler: Serkan Pınar xxx, Kadir Beyaz xxx, Oğuzhan Yiğit Karpuz xxMuğlaspor: Barış Başkan xxxx, Polat Ertek xxx, Mustafa Acar xxx, Salim İyik xxx, Ramazan Özkabak xx (Dk. 66 İsmail Baydil xx), Zeki Sinanoğlu xxx, Osman Kocaağa xx (Dk. 79 Fırat Hekimoğlu x), Sinan Turan xxx, Rıdvan Çelik xxx (Dk. 86 Berkay Yüksel x), Murat Can Bölükbaşı xx, Hakan Can Çimen xxxDiyarbekirspor: Gökhan Yenigün xx, Saffet Gurur Yazar x, Emre Tosunx (Dk. 59 Aykut Çift x), Özgür Kedikli xx(Dk. 46 Gökhan x), Mustafa Aydoğdu xx, Sedat Dursunx (Dk. 70 Selman Sevinç x), Umut Dilek xx, Gökhan Köseoğlu xx, Emre Pehlivan xx, Fikret Topaloğlu xx, Tolga Şahin Sarı Kartlar: Sinan Turan (Muğlaspor), Tolga Şahin (Diyarbekirspor)Goller: Dak. 43 Hakan Can Çimen, Dak. 58-86 Rıdvan Çelik (Muğlaspor) - MUĞLA