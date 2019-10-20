Haberler » Spor » TFF 3. Lig: Nazilli Belediyespor: 3 - Diyarbekirspor: 1

TFF 3. Lig: Nazilli Belediyespor: 3 - Diyarbekirspor: 1

TFF 3.Lig 3.Grupta kendi sahasında Diyarbekirspor'u misafir eden Nazilli Belediyespor rakibini 3-1 mağlup etti.

20.10.2019 18:00TFF 3. Lig: Nazilli Belediyespor: 3 - Diyarbekirspor: 1
TFF 3.Lig 3.Grupta kendi sahasında Diyarbekirspor'u misafir eden Nazilli Belediyespor rakibini 3-1 mağlup etti.

Stat: Nazilli İlçe

Hakemler: Serhad Ürkmez xx, Erol Ernek xx, Batuhan Bıyıklı xx

Nazilli Belediyespor: Zekeriya xx, Sinan xx, Mehmet x, Polat xx, Volkan x (Dk.85 Yunus xx), Ufukcan x (Dk.46 Fatih x), Sedat xx, Aziz xx, Sergen xx, İlyas xx, Burak x (Dk.76 Mert Çapar x)

Diyarbekirsor: Ahmet x, Reşo xx, Faruk xx, Uğur x, Vedat x, Tolunay x (Dk.60 Mehmet Fuat x), Emrah x, Şevket x, Emre x, Güney xx (Dk.74 Taner x), Ali Han xx

Sarı Kart: Emre, Faruk, Uğur (Diyarbekirspor)

Goller: Dk.57 Sergen, 90+4, 90+5 Yunus (Nazilli Belediyespor) - Dk.60 R.Akın (Diyarbekirspor) - AYDIN

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Ürkmez, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:50 Esenler Erokspor: 1-2
18:50 Futbol: TFF 1. Lig
18:49 Balıkesirspor: 1-0
18:48 Giresunspor: 2-0
18:48 Beşiktaş Kulübünün kongresi
18:46 Çaykur Rizespor: 5-2
18:46 Yenişehir Triatlonu sona erdi
20.10.2019 18:54:30