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TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 Altındağ Belediyespor: 0

TFF 3.Lig 3.Grup müsabakasında Nevşehir Belediyespor, Altındağ Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

24.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:55TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 Altındağ Belediyespor: 0
TFF 3.Lig 3.Grup müsabakasında Belediyespor, Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 3.Lig 3.Grup müsabakasında Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda Altındağ Belediyespor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz tamamlanan müsabakanın ikinci yarısında Nevşehir Belediyespor 56.dakikada Emre Gemici'nin kaydettiği gol ile maçta 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra Nevşehir Belediyespor oyunu kontrol altına alırken Altındağ Belediyespor ise kontra ataklar ile gol aradı. Maçın 90 dakikasında başka gol olmayınca Nevşehir Belediyespor, Altındağ Belediyespor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonucun ardından Nevşehir Belediyespor puanını 21'e çıkartarak 7.sıraya yükselirken Altındağ Belediyespor ise 15 puan ile 13.sırada kaldı.

Gazi Stadyumunda oynanan müsabakayı Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın'ın yanı sıra yaklaşık bin 500 taraftar takip etti. - NEVŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Altındağ, Nevşehir, Spor

Kaynak: İHA

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