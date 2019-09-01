TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 - Diyarbekirspor: 1

TFF 3. Lig 3. Grup mücadelesinde Nevşehir
Belediyespor ligin ilk maçında Gazi Stadyumu'nda Diyarbekirspor'u konuk etti.
Nevşehir Gazi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, MHP İl Başkanı İlhan Kaya'nın yanı sıra yaklaşık 3 bin taraftar takip etti.
Stat: Gazi
Hakemler: Gökhan Özbulut xx, Sezgin Şahbaz xx, Mesut Hakalmaz xx
Nevşehir Belediyespor: Onur xx, İlker x, Youssef xx (Emre Fırtına dk. 88 ?), Ozan x (Tugay Yıldırım dk. 64 xx), Ergün x, Onur x, Muhammet x, Alper x, Savaş x (Muhammed Ali dk. 85 ?), Oktay xx, Okan xx
Yedekler: Murat, Tolgahan, Emre, Muhammed Emin
Teknik Direktör: Ergün Aytekin,
Diyarbekirspor: Ahmet xx, Uğur Ayhan x (Vedat dk. 89 ?), Fikret xx, Tolunay x (Reşo Akın dk. 68 xx), Emrah xx, Emre Hasan xx, Şevket x Maksut x (Güney dk. 74 x), Emre x, Alihan x, Mehmet Fuat x
Yedekler: Mehmet Mert, İbrahim, Serhat, Furkan
Teknik Direktör: Selahattin Dinçel
Goller: Tugay (dk. 68) (Nevşehir Belediyespor), Reşo (dk. 79) (Diyarbekirspor)
Kırmızı kart: Alper (dk. 77) (Nevşehir Belediyespor)
Sarı kartlar: Fikret Topaloğlu, Maksut, Emrah Kiraz (Diyarbekirspor), Emre Fırtına (Nevşehir Belediyespor) - NEVŞEHİR