Tff 3. Lig: Osmaniyespor Fk: 0 - Karşıyaka: 0

TFF 3. Lig 2. Grup 26. hafta maçında Osmaniyespor FK, sahasında Karşıyaka ile 0-0 golsüz berabere kaldı.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Serkan Önsal xx, Kadir Beyaz xx, Burak Celep xx
Osmaniyespor FK: Hasan xx, Hüseyin xx, Yasin xxx, Sergen x (Ferhat dk. 78 x), Selahattin Selçuk Özkan xx, Ergun x, İlyas Ekiz xx, İsmail xx, Alper xx, Eser xx, Onur Kızıltaş xx
Karşıyaka: Erdoğan xx, Cenk xx, Arif xx, Doğukan xx (Burak dk. 81 ?), Hakan xx (Abdullah Cihan dk. 90 ?), Battal xx (Görkem dk. 62 xx), Metin xxx, Onur Kıntaş xx, Anıl xx, Muhammet xx, İlyas Kahraman xx
Kırmızı kart: Selahattin Selçuk Özkan (dk. 86) (Osmaniyespor FK)
Sarı kartlar: Ergun Cengiz (Osmaniyespor FK), Battal Demirbilek, İlyas Kahraman (Karşıyaka) - OSMANİYE
Selçuk Özkan, Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor
Kaynak: İHA