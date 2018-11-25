Tff 3. Lig: Osmaniyespor Fk: 0 - Yeni Altındağ Belediyespor: 0

TFF
3. Lig 2. Grup'ta Osmaniyespor FK, sahasında Yeni Altındağ
Belediyespor ile 0-0 golsüz berabere kaldı.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Furkan Aksuoğlu xx, Soner Akgün xx, Bülent Korkmaz
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Osmaniyespor FK: Batuhan xxx, Hüseyin Rüzgar
xx, Sergenx (Salim dk. 46 xx), Engin Güngör
xx (Muhammet dk. 81 ?), Ferhat xxx, Ergun x, İlyas xxx, İsmail Türkaslan xx, Emrah
Özyaylaz xxx, Eser xx (Gökhan dk. 70 x), Onur xx
Yeni Altındağ Belediyespor: Mustafa xx, Oktay xx, Emrah Sürücü xx (Kayhan
dk. 90 ?), Burhanettin Çakırefe xx (Ercan dk. 70 x), Bülent xx (Tugay dk. 87 ?), Berkay
xx, İsmail Sevindi xx, Barış xx, Melih x, Efe xx, Hüseyin Korkmaz
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Sarı kartlar: İsmail Sevindi, Burhanettin Çakırefe (Yeni Altındağ Belediyespor) - OSMANİYE
Bülent Korkmaz,Türkiye Futbol Federasyonu,Altındağ
25 Kasım 2018 Pazar 16:09