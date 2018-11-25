25 Kasım 2018, 16:09
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Tff 3. Lig: Osmaniyespor Fk: 0 - Yeni Altındağ Belediyespor: 0

Tff 3. Lig: Osmaniyespor Fk: 0 - Yeni Altındağ Belediyespor: 0

TFF 3. Lig 2. Grup’ta Osmaniyespor FK, sahasında Yeni Altındağ Belediyespor ile 0-0 golsüz berabere kaldı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Osmaniyespor FK, sahasında Yeni Altındağ Belediyespor ile 0-0 golsüz berabere kaldı.

Stat: 7 Ocak

Hakemler: Furkan Aksuoğlu xx, Soner Akgün xx, Bülent Korkmaz xx

Osmaniyespor FK: Batuhan xxx, Hüseyin Rüzgar xx, Sergenx (Salim dk. 46 xx), Engin Güngör xx (Muhammet dk. 81 ?), Ferhat xxx, Ergun x, İlyas xxx, İsmail Türkaslan xx, Emrah Özyaylaz xxx, Eser xx (Gökhan dk. 70 x), Onur xx

Yeni Altındağ Belediyespor: Mustafa xx, Oktay xx, Emrah Sürücü xx (Kayhan dk. 90 ?), Burhanettin Çakırefe xx (Ercan dk. 70 x), Bülent xx (Tugay dk. 87 ?), Berkay xx, İsmail Sevindi xx, Barış xx, Melih x, Efe xx, Hüseyin Korkmaz xx

Sarı kartlar: İsmail Sevindi, Burhanettin Çakırefe (Yeni Altındağ Belediyespor) - OSMANİYE Bülent Korkmaz,Türkiye Futbol Federasyonu,Altındağ
25 Kasım 2018 Pazar 16:09



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