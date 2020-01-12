TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Yozgatspor 1959 FK: 0

TFF 3. Lig 3. Grup 18. hafta mücadelesinde Osmaniyespor FK, sahasında Yozgatspor
1959 FK ile golsüz berabere kaldı.
Stat: 7 Ocak
HAKEMLER: Sercan Murat Gündüzler
xx, İlke Akman xx, Alp Osman Karaosmanoğlu xx
Osmaniyespor FK: Alp Arda xx, Furkan Işıkdemir xx (Soner Birinci dk. 68 x), Ahmet Baykal x, Ekrem Sütçü xx, Hamit Bayraktar xx, Taşkın Kartal xx, Tayfun Sabri Gümüşoğlu xx, Tevfik Şanver xx (Kerim Bölük dk. 32 xx), Mustafa Öztürk xx, Onur Kızıltaş xx, Hasan Aktürk xx (Samet Dağlı dk. 46 x)
Yozgatspor 1959 FK: Göksal Özkara xxx, Osman Keçelioğlu xx, Abdulsamet Kırım xx, Mustafa Serkan Demirer xx, Beytullah Ersoy xx, Tuncay Kılıç xx (Can Demir dk. 65 x), Hamdi Tayfun Yılmaz xx (Aytaç Deniz dk. 84 ?), Tamer Arıcı xx, Ali Kaan Şahanbaz xx (Uğur Erdoğan dk. 56 x), Osman Paşa Zorlu xx
Kırmızı kart: Mustafa Serkan Demirer (dk. 65) (Yozgatspor 1959 FK)
Sarı kartlar: Onur Kızıltaş (Osmaniyespor FK), Tamer Arıcı, Osman Keçelioğlu (Yozgatspor 1959 FK) - OSMANİYE