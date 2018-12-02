Tff 3. Lig: Osmaniyespor Fk: 1 - Kızılcabölükspor: 0

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Osmaniyespor FK, sahasında Kızılcabölükspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Reşit Yorgancılar xx, Emin Barlas xx, Kurtuluş Aslan xx
Osmaniyespor FK: Hasan xxx, Hüseyin xx, Sergen xx, Engin x (Salim dk. 37 xx), Ferhat xxx (Muhammed dk. 90 ?), Ergun xx, İlyas xxx, İsmail xxx Emrah xx (Abdulsamet dk. 82 ?), Eser xxx, Onur xx
Kızılcabölükspor: Amaç Ulaş xx, Mustafa xx, Samet xx, Emirhan xx, Ersin x (Cihat dk. 77 x), Serkan xx (Ramazan dk. 84 ?), Ali xx (Abdullah dk. 71 x), Muhammet Çiçek xx, Emre xx, Taygun x, İlyas Ural x
Gol: Ferhat Duman (dk. 65) (Osmaniyespor FK)
Sarı kartlar: Ferhat, Ergun (Osmaniyespor), Ersin (Kızılcabölükspor) - OSMANİYE
Türkiye Futbol Federasyonu
02 Aralık 2018 Pazar 15:58