TFF 3.Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Nazilli Belediyespor: 1
TFF 3. Lig 3. Grup'un 28. haftasında Osmaniyespor FK evinde Nazilli Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
15.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:09
TFF 3. Lig 3. Grup'un 28. haftasında Osmaniyespor FK evinde Nazilli Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Sercan Yılmaz xx, Berkay Salman xx, Erol Ernek xx
Osmaniyespor FK: Alp xx, Furkan xx (Ekrem dk. 69 x), Samet xx, Kerim xx, Hamit xx, Erkan xx, Hakan xx (Ahmet dk. 71 x), Taşkın xx, Tayfun Sabri xx, Mustafa xx, Soner xx
Nazilli Belediyespor: Zekeriya xx, Sinan, Mehmet xx, Polat xx, Sedat xx (Zafer dk. 89 ?), Aziz xx (Fatih dk. 90 ?), Sergen xx, Tayfun xx, İlyas xx, Mert xx, Oğuzhan xx (Yunus dk. 84 ?)
Goller: Mustafa Öztürk (dk. 37 pen.) (Osmaniyespor FK), Sedat Cengiz (dk. 40 pen.) (Nazilli Belediyespor)
Sarı kartlar: Kerim Bölük, Erkan Çam (Osmaniyespor FK), Sinan Akgül, Mehmet Ersavaş, Oğuzhan Türkmen (Nazilli Belediyespor) - OSMANİYE
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Sercan Yılmaz xx, Berkay Salman xx, Erol Ernek xx
Osmaniyespor FK: Alp xx, Furkan xx (Ekrem dk. 69 x), Samet xx, Kerim xx, Hamit xx, Erkan xx, Hakan xx (Ahmet dk. 71 x), Taşkın xx, Tayfun Sabri xx, Mustafa xx, Soner xx
Nazilli Belediyespor: Zekeriya xx, Sinan, Mehmet xx, Polat xx, Sedat xx (Zafer dk. 89 ?), Aziz xx (Fatih dk. 90 ?), Sergen xx, Tayfun xx, İlyas xx, Mert xx, Oğuzhan xx (Yunus dk. 84 ?)
Goller: Mustafa Öztürk (dk. 37 pen.) (Osmaniyespor FK), Sedat Cengiz (dk. 40 pen.) (Nazilli Belediyespor)
Sarı kartlar: Kerim Bölük, Erkan Çam (Osmaniyespor FK), Sinan Akgül, Mehmet Ersavaş, Oğuzhan Türkmen (Nazilli Belediyespor) - OSMANİYE
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor
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