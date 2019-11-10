Haberler » Spor » TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 - Altındağ Belediyespor: 2 - Spor

TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 - Altındağ Belediyespor: 2

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Osmaniyespor FK, sahasında Altındağ Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

10.11.2019 16:05 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:10TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 - Altındağ Belediyespor: 2
TFF 3. Lig 3. Grup'ta Osmaniyespor FK, sahasında Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Stat: 7 Ocak

Hakemler: Emre Korkmaz xx, Burak Celep xx, Erdi Abdulmecit Sayar xx

Osmaniyespor FK: Alp Arda xx, Ahmet Baykal xx, Kerim Bölük xx, Hamza Türkmen xx (Ekrem Sütçü dk. 46 xxx), Metehan Mimaroğlu xxx, Hamit Bayraktar xx, Deniz Karadeniz xx (Cihad Eteş dk. 61 x), Cuma Oktay Bakmaz xx, Taşkın Kartal xxx, Tayfun Sabri Gümüşoğlu xx, Yasin Çakaloğlu xxx (Vedat Saygı dk. 83 ?)

Altındağ Belediyespor: Furkan Taş x, Hüseyin İriç x (Serkan Şirin dk. 65 x), Uğur Uğur x, Barış Bozdilki xx, Ahmet Buğrahan Tuncay x, Mücahit Haktan Karabulut x (Ali Han Aydın dk. 57 x), Emre Toptan x, Hasan Akdemir x, Emrah Çalışlar xx, Burak Balaban x, Semih Oğuz x (Yalçın Eycan Kaya dk. 65 x)

Goller: Kerim Bölük (dk. 7), Metehan Mimaroğlu (dk. 60), Ekrem Sütçü (dk. 85) (Osmaniyespor FK), Ahmet Buğrahan Tuncay (dk. 25), Kerim Bölük (dk. 90 k.k) (Altındağ Belediyespor)

Kırmızı kartlar: Emre Toptan (dk. 81), Uğur Uğur (dk. 87) (Altındağ Belediyespor)

Sarı kartlar: Yasin Çakaloğlu (Osmaniyespor), Hüseyin İriç, Emrah Çalışlar, Uğur Uğur, Hasan Akdemir (Altındağ Belediyespor) - OSMANİYE

Türkiye Futbol Federasyonu, Uğur Uğur, Altındağ, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
16:42 Nevşehir Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor: 0-1
16:41 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar
16:38 Maçın ardından
16:31 Çanakkale'de kızların renkli futbol maçı
16:31 BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1-1
16:11 Göztepe, Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı!
15:32 Ersun Yanal, Miha Zajc'ın biletini kesti!
15:09 Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu
14:15 Trabzonspor, Oğuzhan Özyakup'u transfer etmek istiyor!
14:07 Mesut Özil'e saldıran gaspçıyı hapishanede dövdüler!
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 16:43:56