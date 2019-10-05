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TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 3. Grup maçında Osmaniyespor FK evinde konuk ettiği Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 3-1 yendi.

05.10.2019 18:13TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1
TFF 3. Lig 3. Grup maçında Osmaniyespor FK evinde konuk ettiği Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 3-1 yendi.

Stat: 7 Ocak

Hakemler: Batuhan Bayar xx, Agah Kaan Kuloğlu xx, Alican Uz xx

Osmaniyespor FK: Alp Arda xxx, Ahmet Baykal xxx, Semih Üstün xx (Taşkın Kartal dk. 46 x), Kerim Bölük xxx, Metehan Mimaroğlu xxx, Hamit Bayraktar xx, Deniz Karadeniz xx (Hamza Türkmen dk. 66 x), Cihad Ateş xx, Tayfun Sabri Gümüşoğlu xx, Furkan Demir xx, Onur Kızıltaş xx (Burak Kara dk. 46 x)

Malatya Yeşilyurt Belediyespor: Emrah Tuncel xx, Sefa Korkmaz x, Ahmet Topral x (Dersim Sahan Kaynak dk. 70 x), Alpay Aldemir xx, Ramazan Çavuş x, Mustafa Pınar x, Vedat Erçin x (Erdinç Mergen dk. 81 ?), Ali Kemal Başaran x, Deniz Işık x, Burkay Ahmet Yazıcı x (Fatih Gürden dk. 80 x), Erhan Gözetlik xx

Goller: Ahmet Baykal (dk. 14), Metehan Mimaroğlu (dk. 52), Kerim Bölük (dk. 83) (Osmaniyespor FK), Alpay Aldemir (dk. 37) (Malatya Yeşilyurt Belediye Spor)

Sarı Kartlar: Semih Üstün, Metehan Mimaroğlu, Burak Kara, Habip Bayraktar, Cihad Ateş (Osmaniyespor), Erhan Gözetlik (Malatya Yeşilyurt Belediyespor) - OSMANİYE

Türkiye Futbol Federasyonu, Malatya Yeşilyurt, Spor

Kaynak: İHA

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