Tff 3. Lig: Osmaniyespor Fk: 4 - Adıyaman 1954 Sk: 0

TFF
3. Lig 2. Grup'ta Osmaniyespor, kendi sahasında Adıyaman
1954'ü 4-0 mağlup etti.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Yusuf Ziya
Gündüz xxx, Halit Karacabay xx, Erdem Değirmenci xxx
Osmaniyespor FK: Hasan xxx, Hüseyin xxx (Serbay dk. 77 xx), Yasin xxx (Mehmet Tolunay
Gül dk.72 xx), Sergen xxx, İlyas xxx, Muhammet xxx, Murathan xxx, İsmail Türkaslan xxx, Alper xxx (Mert dk. 82 ?), Emrah
xxx, Eser xxx
Adıyaman 1954 SK: Lokman Atakol x, Mehmet Ali Yakışır xx, Hakan x, Eşref x, Emre Keskin
x, Bahtiyar xx, Semih x, Osman x (Batuhan dk. 64 x), Ahmet x, Baran x (Ulaş dk. 57 x), Emre Adiloğlu x (İsmail Bulut
dk. 57 x)
Goller: Yasin (dk. 10 ve 59), Eser (dk. 51) Alper (dk. 65)
Kırmızı kart: Ahmet (dk.25 (Adıyaman 1954 SK)
Sarı kartlar: Hüseyin Rüzgar
, Sergen Ekinci
(Osmaniyespor) - OSMANİYE
Kaynak: İHA