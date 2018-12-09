09 Aralık 2018, 16:35
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Tff 3. Lig: Serik Belediyespor: 1 - Gölcükspor: 0

Tff 3. Lig: Serik Belediyespor: 1 - Gölcükspor: 0

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta mücadele eden Serik Belediyespor sahasında Gebzesporu 1-0 yendi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor sahasında Gebzesporu 1-0 yendi.

Stat: İsmail Ogan

Hakemler: Feridun Daldaş xx, Birkan Çanakçıoğlu xx, Serkan Öksüz xx

Serik Belediyespor: Orkun xx, Erdal xx, Taner xx (Mehmet dk. 81 ?), Samet xx, Sinan xx, Ahmet xx (Çağlar dk. 92 ?), Abdurrahman xx, Burçin xx, Erdi xx, Atakan xx (Taner dk.94 ?), Volkan xx

Gölcükspor: İlyas xx, Kadir xx, Erdem xx, Barış xx, Furkan xx (Emre dk. 62 xx), Uğur x, Selim xx, Ali xx, Sercan x (Batuhan dk. 46 x)), Onur xx, İsmail xx

Gol: Ahmet (dk.34) (Serik Belediyespor)

Sarı Kartlar: Atakan, Orkun, Samet, Sinan, Erdal (Serik Belediyespor), İlyas (Gölcükspor) - ANTALYA Gölcükspor,Türkiye Futbol Federasyonu,serik
09 Aralık 2018 Pazar 16:35



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