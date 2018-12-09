Tff 3. Lig: Serik Belediyespor: 1 - Gölcükspor: 0

TFF
3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor sahasında Gebzesporu 1-0 yendi.
Stat: İsmail Ogan
Hakemler: Feridun Daldaş xx, Birkan Çanakçıoğlu xx, Serkan
Öksüz xx
Serik Belediyespor: Orkun xx, Erdal xx, Taner xx (Mehmet dk. 81 ?), Samet xx, Sinan xx, Ahmet xx (Çağlar dk. 92 ?), Abdurrahman xx, Burçin xx, Erdi xx, Atakan xx (Taner dk.94 ?), Volkan xx Gölcükspor
: İlyas xx, Kadir xx, Erdem xx, Barış xx, Furkan xx (Emre dk. 62 xx), Uğur x, Selim
xx, Ali xx, Sercan x (Batuhan dk. 46 x)), Onur xx, İsmail xx
Gol: Ahmet (dk.34) (Serik Belediyespor)
Sarı Kartlar: Atakan, Orkun, Samet, Sinan, Erdal (Serik Belediyespor), İlyas (Gölcükspor) - ANTALYA
Gölcükspor,Türkiye Futbol Federasyonu,serik
09 Aralık 2018 Pazar 16:35