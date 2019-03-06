Tff 3. Lig: Tire 1922: 1 - Nevşehir Belediyespor: 1

TFF
3. Lig 1. Grup'un 25. haftasında Tire
1922, sahasında Nevşehir
Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Tire Tayfur Çiçek
Hakemler: Mustafa Hakan
Belder x, Tolga Dede xx, Caner Kurt xx
Tire 1922: Fatih
Gülmez x, Semih Kahraman xx (Bertuğ Başdemir dk. 57 x), NihatYılmaz, Burak, Sürmeli x (Mümin dk. 65 x), Gökhan Erdöl xx, Berke Bıyık x (Hasan Çelik
dk. 87 ?), Hüseyin Erol
x, Celal Çırpanlı, Emrah Kiraz
, Furkan Safi x, Tugay Kırcalı x
Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan x, Saffet Gurur
Yazar, Can Morgül, Metehan Andaç Özlü, Emre Fırtına x (Uğur dk. 55 x), Melih Gökçek
x (Ahmetcan dk. 74 ), Tunç Murat Behran, Bilal Gücüyetmez, Doğancan Aynacı x (Abuzer Gaffar Toplu dk. 83 ?), Ömer Gür
x, Naci Bayraktaroğlu x
Goller: Melih Gökçek (dk. 42) (Nevşehir Belediyespor), Furkan (dk. 64) (Tire 1922)
Sarı kartlar: Hüseyin (Tire 1922), Metehan, Bilal (Nevşehir Belediyespor) - İZMİR
Türkiye Futbol Federasyonu, Nevşehir, Tire, Spor
Kaynak: İHA