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TFF 3. Lig: Tokatspor: 0 - Çankaya Futbol Kulübü: 1

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 12. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında Çankaya Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.

10.11.2019 15:25 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:29TFF 3. Lig: Tokatspor: 0 - Çankaya Futbol Kulübü: 1
TFF 3. Lig 1. Grup'ta 12. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.

Stat: Gaziosmanpaşa

Hakemler: Gökhan Alkayalar xx, Önder Çalış xx, Özgür Tolga Özcan xx

Tokatspor: Mikail xx, Berkcan xx, Birkan xx, Serhat xx, Hüseyin xx, Şükrü xx, Ahmet xx (Yakup dk. 66 x), Ali Can xx, Mahmut xx (Yunus Emre dk. 82 ?), Ramazan xx (Emrah dk. 59 x), Mert xx

Çankaya Futbol Kulübü: Burak xxx, Furkan xx, Mert xx, Canberk xx (Mustafa dk. 85 ?), Mutlu xx (Yeldar dk. 30 x), Salih xx, Tolga xxx, Veli xx (Eren dk. 46 xx), Caner xx, Cemre xx, Ahmet xx

Gol: Tolga (dk. 67) (Çankaya Futbol Kulübü)

Sarı kartlar: Birkan, Mert, Hüseyin, Serhat (Tokatspor), Ahmet (Çankaya Futbol Kulübü) - TOKAT

Türkiye Futbol Federasyonu, Çankaya, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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