TFF 3. Lig: Tokatspor: 1 - 1928 Bucaspor: 2
TFF 3. Lig 1. Grup'ta 28. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında 1928 Bucaspor'a 2-1 mağlup oldu.
15.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:10
TFF 3. Lig 1. Grup'ta 28. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında 1928 Bucaspor 'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Gaziosmanpaşa
Hakemler: Ömer Şivka xx, Can Öztekin xx, Sabri Üstünel xx
Tokatspor: Cuma xx, Berkcan xx (Umut dk. 82 ?), Birkan xx, Serhat xx (Alican dk. 55 xx), Ahmet Talha xx, Eren xx, Furkan xx, Ulaş xx, Kağan xx, Metehan xx (Baran dk. 46 xx), Mert Yasir xx
Yedekler: Eray, Abdulbaki, Tahir, Ali Can, Umut Eren, Baran, Sabrican
Teknik Sorumlu: Hakan Alpay
1928 Bucaspor: Kıvanç xx, Yalçın xx, Ufuk xx, Mehmet Fuat xx, Enes xx, Ferhat xx, Bertuğ xx, Alper Kadir xx (Emre dk. 68 xx), Oğuz xx (Serkan dk. 90+3 ?), Suat xx (Barış dk. 80 xx), Burak xx
Yedekler: Vedat, Ahmet, Barış, Canpolat, Serkan, Emre, Berkay
Teknik Sorumlu: Ersin Aka
Goller: Ulaş (dk. 45+4) (Tokatspor), Bertuğ (dk. 12), Barış (dk. 81) (1928 Bucaspor)
Sarı kartlar: Serhat, Birkan (Tokatspor), Alper Kadir, Enes (1928 Bucaspor) - TOKAT
Stat: Gaziosmanpaşa
Hakemler: Ömer Şivka xx, Can Öztekin xx, Sabri Üstünel xx
Tokatspor: Cuma xx, Berkcan xx (Umut dk. 82 ?), Birkan xx, Serhat xx (Alican dk. 55 xx), Ahmet Talha xx, Eren xx, Furkan xx, Ulaş xx, Kağan xx, Metehan xx (Baran dk. 46 xx), Mert Yasir xx
Yedekler: Eray, Abdulbaki, Tahir, Ali Can, Umut Eren, Baran, Sabrican
Teknik Sorumlu: Hakan Alpay
1928 Bucaspor: Kıvanç xx, Yalçın xx, Ufuk xx, Mehmet Fuat xx, Enes xx, Ferhat xx, Bertuğ xx, Alper Kadir xx (Emre dk. 68 xx), Oğuz xx (Serkan dk. 90+3 ?), Suat xx (Barış dk. 80 xx), Burak xx
Yedekler: Vedat, Ahmet, Barış, Canpolat, Serkan, Emre, Berkay
Teknik Sorumlu: Ersin Aka
Goller: Ulaş (dk. 45+4) (Tokatspor), Bertuğ (dk. 12), Barış (dk. 81) (1928 Bucaspor)
Sarı kartlar: Serhat, Birkan (Tokatspor), Alper Kadir, Enes (1928 Bucaspor) - TOKAT
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Spor
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Spor
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Spor
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Spor
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Spor
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Spor
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Spor
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği