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TFF 3. Lig: Tokatspor: 1 - 1928 Bucaspor: 2

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 28. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında 1928 Bucaspor'a 2-1 mağlup oldu.

15.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:10
TFF 3. Lig: Tokatspor: 1 - 1928 Bucaspor: 2
TFF 3. Lig 1. Grup'ta 28. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında 1928 Bucaspor 'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Gaziosmanpaşa

Hakemler: Ömer Şivka xx, Can Öztekin xx, Sabri Üstünel xx

Tokatspor: Cuma xx, Berkcan xx (Umut dk. 82 ?), Birkan xx, Serhat xx (Alican dk. 55 xx), Ahmet Talha xx, Eren xx, Furkan xx, Ulaş xx, Kağan xx, Metehan xx (Baran dk. 46 xx), Mert Yasir xx

Yedekler: Eray, Abdulbaki, Tahir, Ali Can, Umut Eren, Baran, Sabrican

Teknik Sorumlu: Hakan Alpay

1928 Bucaspor: Kıvanç xx, Yalçın xx, Ufuk xx, Mehmet Fuat xx, Enes xx, Ferhat xx, Bertuğ xx, Alper Kadir xx (Emre dk. 68 xx), Oğuz xx (Serkan dk. 90+3 ?), Suat xx (Barış dk. 80 xx), Burak xx

Yedekler: Vedat, Ahmet, Barış, Canpolat, Serkan, Emre, Berkay

Teknik Sorumlu: Ersin Aka

Goller: Ulaş (dk. 45+4) (Tokatspor), Bertuğ (dk. 12), Barış (dk. 81) (1928 Bucaspor)

Sarı kartlar: Serhat, Birkan (Tokatspor), Alper Kadir, Enes (1928 Bucaspor) - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Spor

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