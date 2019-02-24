24 Şubat 2019, 16:10
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Tff. 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 0 - Yeni Altındağ Belediyesispor: 0

Tff. 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 0 - Yeni Altındağ Belediyesispor: 0

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde Yeni Altındağ Belediyesispor ile golsüz berabere kaldı.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde Yeni Altındağ Belediyesispor ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Erdem Mertoğlu xx, Metin Cebeci xx, Bülent Korkmaz xx

Van Büyükşehir Belediyespor: Kadir Kahvecioğlu x, Soner Birinci x, Batuhan Er x (Emrah Tacir dk. 57 x), Serdar Cansu xx, Samet Cantürk x, Burçak Özkanca x, Oktay Aydın x (Mesut Saray dk. 82 ?), Güney Tutcuoğlu xx (Umut Koray Öz dk. 67 x) Barış Gök x, Barış Sağır xx, Çağrı Tekin x

Yeni Altındağ Belediyespor: Mustafa Gürbüz xx, Oktay Kancı xx, Burhanettin Çakırefe x, Bülent Kalecikli x (Salih Yurt dk. 68 x), Berkay Çakır xx, İsmail Sevinci x, Barış Bozdilki x (Ercan Güneri dk. 86 ?), Melih Şencan x,Efe Berker Özcan x, Tugay Yıldırım x (Yalçın Eycan Kaya dk. 90 ?), Hüseyin Korkmaz xx

Sarı Kartlar: Samet Cantürk, Mesut Saray (Van Büyükşehir Belediyespor), Barış Bozdilki, Burhanettin Çakırefe (Yeni Altındağ Belediyespor) - VAN Spor
Kaynak: İHA


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