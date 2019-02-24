Tff. 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 0 - Yeni Altındağ Belediyesispor: 0

TFF
3. Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor
, evinde Yeni Altındağ
Belediyesispor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Erdem Mertoğlu xx, Metin Cebeci
xx, Bülent Korkmaz
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Van Büyükşehir Belediyespor: Kadir Kahvecioğlu x, Soner Birinci x, Batuhan Er
x (Emrah
Tacir dk. 57 x), Serdar Cansu xx, Samet Cantürk
x, Burçak Özkanca x, Oktay Aydın
x (Mesut Saray
dk. 82 ?), Güney
Tutcuoğlu xx (Umut Koray Öz dk. 67 x) Barış Gök x, Barış Sağır xx, Çağrı Tekin
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Yeni Altındağ Belediyespor: Mustafa Gürbüz
xx, Oktay Kancı xx, Burhanettin Çakırefe x, Bülent Kalecikli x (Salih Yurt dk. 68 x), Berkay Çakır
xx, İsmail Sevinci x, Barış Bozdilki x (Ercan Güneri dk. 86 ?), Melih Şencan x,Efe Berker Özcan x, Tugay Yıldırım x (Yalçın Eycan Kaya dk. 90 ?), Hüseyin Korkmaz
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Sarı Kartlar: Samet Cantürk, Mesut Saray (Van Büyükşehir Belediyespor), Barış Bozdilki, Burhanettin Çakırefe (Yeni Altındağ Belediyespor) - VAN
Spor
Kaynak: İHA