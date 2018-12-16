Tff 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 3 - Düzcespor: 2

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde karşılaştığı Düzcesporu 3-2 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Volkan Şeker xx, Emre Aslan xx, Mesut Hakalmaz xx
Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş xx, Şerif Doğan xx (Ahmet Şahbaz dk. 81 x), Yakup Demir xx, Burçak Özkanca xx, Emre Toptan xx, Soner Birinci xx, Oktay Aydin xx (Barış Sağır dk. 45 xx), Serdar Cansu xxx, Güney Tutcuoğlu xx, Sedat Komi xx, Çağrı Tekin xxx (Umut Koray Öz dk.77 xx)
Teknik Direktör: Turgay Karatekin
Düzcespor: Gökhan Siverek xx, Erkan Çam xx, Sabutay Alper Bayülken xx, Mehmet Kuruoğlu xx, Enver Ayyıldız x (Yusuf Kaplan dk. 36 xx), Kemal İşlemek x (Muhammed Emir Yıldırım dk. 76 x), Muhammed Can x (Serdar Sarıgüzel dk.90 ?), Ebu Sıddık Çelik xx, Talha Aydemir xx, Tunahan Birinci xxx, Atilla Aybars Garhan xx
Teknik Direktör: Mehmet Kenan Öztürk
Sarı Kart: Sabutay Alper Bayülken, Erkan Çam (Düzcespor), Burçak Özkanca, Sedat Komi, Barış Sağır (Van Büyükşehir Belediyespor)
Goller: Serdar Cansu (dk. 15-dk. 31) Çağrı Tekin (dk. 28)(Van Büyükşehir Belediyespor), Tunahan Birinci (dk. 74-79) - VAN
Ahmet Şahbaz,Türkiye Futbol Federasyonu,Büyükşehir Belediyespor,Van
16 Aralık 2018 Pazar 15:33