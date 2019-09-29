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TFF 3. Lig: Yeni Orduspor: 0 - Kızılcaölükspor: 0

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Yeni Orduspor, sahasında Kızılcabölükspor ile 0-0 berabere kaldı.

29.09.2019 17:08TFF 3. Lig: Yeni Orduspor: 0 - Kızılcaölükspor: 0
TFF 3. Lig 1. Grup'ta Yeni Orduspor, sahasında Kızılcabölükspor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: 19 Eylül

Hakemler: Deniz Kükrek xxx, Mehmet Saldıraner xx, Niyazi Atakan Ataseven xx

Yeni Orduspor: Cantuğ xx, Gökhan xx, Burak xx, Kemal xx, Ömer xx, Mert Efe xx, Göksu xx, Sergen xx (Ahmet dk. 60 xx), Cevatcan xx (Yasin dk. 81 xx), Tevfik Doğukan xx, Altan xx

Kızılcabölükspor: Bahadır xx, Selçuk x, Mustafa Ethem xx, Kerem x (Hasan dk. 8 x) (Sedat dk. 79 x), Ali x, Alper Hamdi xx, Murat Berk xx (Ertuğrul dk. 59 x), Mehmet Eray x, Taygun x, Abdullah x, İlyas x

Sarı Kartlar: Burak, (Yeni Orduspor), Ali, Abdullah (Kızılcabölükspor) - ORDU

Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Orduspor, Eylül, Spor

Kaynak: İHA

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