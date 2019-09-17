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TFF, Avrupa'da mücadele edecek takımlara başarılar diledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında mücadele edecek Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'e başarılar diledi.

17.09.2019 16:36TFF, Avrupa'da mücadele edecek takımlara başarılar diledi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında mücadele edecek Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'e başarılar diledi.
TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Finali, 30 Mayıs 2020 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'a yürekten başarılar diliyor, ülkemiz adına gurur verecek sonuçlar elde edeceklerine inanıyoruz." denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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