TFF Başkan Vekili Ali Dürüst Kimdir?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, TFF'deki görevinden istifa etmeyeceğini kamuoyuna açıkladı. Peki, Ali Dürüst kimdir?

ALİ DÜRÜST KİMDİR?

Ali Dürüst, 14 Mayıs 1955 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Osman Dürüst adında kardeşi olan TFF Başkan Vekili, ilk ve ortaöğretimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. Liseden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde eğitimini sürdürdü. Galatasaray'da uzun süre Yıldız, Genç ve A takımlarında lisanslı olarak voleybol oynadı.

DÜRÜST ŞİRKETLER GRUBU ORTAĞI

Dürüst, 1988 yılına kadar Alo & Mintax Şirketler grubunda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 1988 yılından bu yana Dürüst Şirketler Grubu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak çalışmaktadır. Ali Dürüst, Galatasaray Spor Kulübü'nde üç dönem Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak bulundu.

MİLLİ TAKIMLARDAN SORUMLU BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ

25 Ekim 2014 tarihinde yapılacak olan Galatasaray olağanüstü kongresinde başkanlığa aday olmayacağını açıklayan Ünal Aysal'ın kadrosunun dışında hiçbir yerde görev almayacağını açıkladı. Kongrede başkan seçilen Duygun Yarsuvat tarafından Sportif A.Ş'de görevlendirildi. 25 Haziran 2015 tarihinde Yıldırım Demirören listesinden TFF'nin yönetimine seçildi. O günden bu güne TFF Milli Takımlardan Sorumlu Başkan Vekili olarak görevini sürdürüyor.