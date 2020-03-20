TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıvan istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Erdal Bahçıvan, görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.Bahçıvan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Liglerin ertelenmesi konusunda hafta başında ileri sürdüğüm görüş nedeniyle TFF Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden 19.03.2020 tarihi itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum. Futbol camiamıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA