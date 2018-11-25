Tff Başkan Vekili İbrahim Usta'nın Acı Günü

Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Başkan Vekili İbrahim Usta'nın annesi Emine Usta, son yolculuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İbrahim Usta'nın annesi Emine Usta'nın cenazesi, Arsin
ilçesinde Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına, Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar
, İYİ Parti
Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs
, Ortahisar
Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç
, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, eski Bakan ve Trabzonspor
Kulübünün eski başkanı Faruk Özak
, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu
, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Arsin,Trabzon,Türkiye Futbol Federasyonu
25 Kasım 2018 Pazar 16:33