Tff Başkan Vekili İbrahim Usta'nın Annesi Toprağa Verildi

TFF Başkanvekili İbrahim Usta'nın annesi Emine Usta, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.<br><br>Bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde vefat eden 82 yaşındaki Emine Usta, ikindi namazına müteakip Arsin ilçesi Büyük Camii'sinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.<br><br>Usta'nın cenazesine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik'in yanı spor ve siyasetten bir çok isim katıldı. - TRABZON