- TFF Başkan Vekili İbrahim Usta'nın annesi toprağa verildi

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Başkan Vekili İbrahim Usta'nın annesi toprağa verildi
TRABZON - TFF Başkanvekili İbrahim Usta'nın annesi Emine Usta, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi
Hastanesi'nde vefat eden 82 yaşındaki Emine Usta, ikindi namazına müteakip Arsin
ilçesi Büyük Camii'sinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Usta'nın cenazesine Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
, Ortahisar
Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç
, Trabzon İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik'in yanı spor ve siyasetten bir çok isim katıldı.
Trabzon,Türkiye Futbol Federasyonu
25 Kasım 2018 Pazar 19:16