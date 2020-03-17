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TFF Başkanı açıkladı: Liglere erteleme yok

TFF Başkanı Özdemir, liglerde maçlara nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edileceğini açıkladı.

17.03.2020 18:29 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:29
TFF Başkanı açıkladı: Liglere erteleme yok
TFF Başkanı Özdemir, liglerde maçlara nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edileceğini açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Ekonomi

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