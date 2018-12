Tff Başkanı Demirören'den Dünya Engelliler Günü Mesajı

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:33



İSTANBUL/ DHA TFF ) Başkanı Yıldırım Demirören Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Yıldırım Demirören, mesajında şu ifadelere yer verdi:Türkiye Futbol Federasyonu ailesi adına; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 'nün tüm engelli vatandaşlarımız ile bize önemli başarılar yaşatan sporcu kardeşlerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmak için vesile olmasını temenni ediyorum.İnanıyorum ki, ülkemizde ve bütün dünyada özellikle zihinlerdeki engelleri kaldırmak, engelli bireylerin haklarına saygı duymak için toplumsal farkındalık oluşturacaktır.Ayrıca bu anlamlı günde bir kez daha hatırlatmak isterim ki, "Türkiye Futbol Oynuyor" sloganı ile engelli futbolu için yürüttüğümüz projelerle, daima sporcularımızın yanlarındayız ve onlara tüm çabamızla destek olmaya çaba gösteriyoruz. Olmaya da tüm gücümüzle devam edeceğiz.Çünkü yürek ve azimleri ile hepimize ilham kaynağı olan başarılara imza atan tüm sporcularımız için ne yapsak az...Hatırlatmak isterim ki, bizleri gururlandıran dereceler ve engelli futbolunun gelişimi için hazırladığımız projeler, her geçen yıl meyvelerini daha fazla veriyor.Son bir yıla baktığımızda; Ampute Futbol Milli Takımımızın, Avrupa Şampiyonluğunun ardından penaltı atışlarıyla Dünya Şampiyonluğu'nun kıyısından dönmesi ve ikinci olması; Sesi Görenler Milli Takımımızın Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı elde etmesi ve yine ülkemizde ilk kez Down Sendromlular futbolunun başlatılması ile bu branşta ilk kez katıldığımız Avrupa Şampiyonası'nda gelen üçüncülük…Bizleri mutlu eden bu başarıların yanında, her defasında belirttiğimiz gibi engelli futbolunda "en iyi, en başarılı ülke" olma iddiamızla birlikte yeni hedefimiz; ülkemizde sponsorlarımızın da desteğiyle marka değeri yüksek bir engelli futbol yapısı oluşturmak.Bu hedefe ulaşarak Engelli Spor Federasyonlarının kendi ayakları üzerinde duracak yapılara kavuşmasını sağlamayı amaçlıyoruz.Hedeflerimiz için çok önemli bir mesafe aldığımızı da gururla ifade etmek isterim. TFF olarak sağladığımız finansal desteklerimizin yanında, ana sponsorlarımızın da Engelli Futboluna ilgisini çekmeyi başardık. Özellikle ampute futbolu, yıllardır yaptığımız yatırımların sonucunda bugün artık marka değeri olan, kurumsal alt yapısını sağlamış, lig isim sponsoru, yayıncı kuruluşu ve medya görünürlüğü ile son derece önemli bir noktaya ulaştı. Diyebilirim ki ampute futbolu kendi ayakları üzerinde durabilecek bir yapıya kavuştu. Önümüzdeki süreçte ampute futboluna yönelik daha farklı bir stratejik işbirliği içerisinde destek sağlarken, diğer 3 branşımız için de farklı projelerle marka değeri yaratma çalışmalarını artırarak sürdüreceğiz.Bir diğer önemli husus da; " Riva 'nın uğuru" olarak adlandırdığımız ve Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisimizde kamp yapan tüm engelli futbol milli takımlarımızın, Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda dereceye girmesinin onurunu yaşıyor olmamız.Gelecekte de Riva'nın uğurunun devamlı ve kalıcı olması için buradan tüm engelli kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Riva'da yapım aşamasında olan ve 2019 yılı içerisinde açmayı planladığımız yeni tesisimizi "engelli dostu" olarak inşa ediyoruz ve farklı engelli gruplarının rahatlıkla kullanacağı şekilde düzenliyoruz.2019 yılı engelli futbolunda yeni büyük rekabetlere sahne olacak. Son Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu unvanı taşıyan İşitme Engelliler Futbol Milli Takımımız, Haziran ayında Girit'te yapılacak Avrupa Şampiyonası'nın yine en büyük şampiyon adayı olacak.Özel Sporcular Spor Federasyonumuz ile yaptığımız stratejik iş birliği ile bu yıl ilk kez faaliyete geçen Down Sendromlular Futsal Milli Takımımızın yeni hedefi, 2019 yılında Brezilya 'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda derece yapmak. Ama en önemli hedefimiz; 2020'de Antalya 'da yapılacak Down Sendromlular Olimpiyatı'nda Futsal Milli Takımımızın dereceye girmesi olacak.Sesi Görenler Futbol Milli Takımımızı bekleyen 2 hedef var. Eylül ayında Roma 'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda dereceye girmek ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için kota almak. Daha önce 2 kez Paralimpik Oyunları'na katılma başarısı gösteren millilerimizin bu hedefe ulaşacağına yürekten inanıyorum.Engelli futboluna kurumsal destek sağlamak üzere bünyemizde oluşturduğumuz Engelliler Koordinasyon Kurulumuz ile her yıl yenilediğimiz "Engelli Futbol Geliştirme Stratejilerimiz" ile engelli sporcu ve dostlarımızın sadece bir gün değil, her zaman yanlarında olacağımızı gururla ifade etmek istiyorum.Ay yıldızımızı en iyi şekilde temsil ederek bizlere "inancın zaferi" başarılar yaşatan tüm sporcularımız ile dünyada tüm engellilere saygı ve sevgilerimi sunuyorum.