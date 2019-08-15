TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2028'i istediğimizi UEFA'ya ilettik

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Anadolu Ajansı Spor Masası'nın konuğu oldu. İşte Özdemir'in açıklamaları:

"Süper Kupa organizasyonunu çok başarılı bir şekilde tamamladık. Hiçbir olay olmadı. Spor Bakanımız taraftarlarla birlikteydi. Taksim'den stadyuma taraftarlarla geldi. Gerçekten çok güzel bir gece yaşadık. Biz Türkiye olarak organizasyonu çok iyi yaptığımızı gösterdik. Altyapımız çok iyi, yollarımız, otellerimiz.

"SÜPER KUPA ÇOK İYİ BİR REFERANS OLDU"

2024 için mücadele ettik. Rakibimiz Almanya'ydı. Biz şu anda organizasyonlara hazırız. Bizim hedefimiz belli. Biz duran bir millet değiliz. Daima ileriye giden bir milletiz. Hedef şimdi 2028'i almak. İlk hedefimiz budur. Bunu da UEFA yetkililerine söyledik. Bir yemek yedik. Çok güzel organizasyon yaptık. Onları adeta büyüledik. Türkiye olarak 2028'e hazırız. Bunu layıkıyla yaparız. Süper Kupa da çok iyi bir referans oldu.

"14 MİLYAR LİRA BORCUN YÜZDE 80'İ 4 BÜYÜK KULÜBE AİT"

Artık kulüpler fazla harcama yapamayacak. UEFA'dan ceza gelmesinden önce biz işin takipçisiyiz. Para cezaları, kadro kısıtlamaları dahil, puan silmeye kadar çok önemli cezaların olacağı bir talimatnameyi yayınladık. Durum eskisi gibi değil. Borçlar hızla tırmandı. 14 milyar TL borcun yüzde 80'i 4 kulübe ait. Bir facia da o. Bizim için büyük bir ikaz. Öyle bir duruma gelebiliriz ki 4 takımımız bile ceza alıp Avrupa kupalarına gidemeyebilirdi.

"TÜRK FUTBOLUNUN KANAYAN YARASI"

Spor Yasası gündemde. 6222'de açıklar vardı. Otobüsle gelince ve toplanma yerlerinde olaylar oluyordu. Şimdi hepsi disipline ediliyor. Bu konu sırada. Gençlik ve Spor Bakanımız bu işin üzerinde. En yakın zamanda yasa çıkacak. Yöneticilerin de sorumlu olması maddesi gelecektir. Bu Türk futbolunun kanayan yarasıdır.

YABANCI SINIRI KONUSU

Ben yabancı sayısının düşürülmesinden yanayım. Bazı takımlarımız 11 yabancı ile sahaya çıktılar. Bu spor kamuoyunu rahatsız etti. İstiklal Marşımız okunurken hiçbir Türk'ün olmadığını gördük. Şu anda yabancı kuralıyla ilgili net bir karar vermemiz mümkün değil. Nasıl etkilendiğini görmemiz gerekiyor. Hepsini gördükten sonra karar verilecek."