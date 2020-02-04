Haberler » Spor » TFF Başkanı Nihat Özdemir, basın toplantısı düzenleyecek - Spor

TFF Başkanı Nihat Özdemir, basın toplantısı düzenleyecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 6 Şubat Perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek.

04.02.2020 19:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:54TFF Başkanı Nihat Özdemir, basın toplantısı düzenleyecek
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 6 Şubat Perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Özdemir'in 'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda düzenleyeceği basın toplantısı, saat 11.00'de başlayacak.
Başkan Nihat Özdemir, toplantıda 2019-2020 sezonuna ilişkin kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunacak. Özdemir, yapılan tüm çalışmaları kamuoyu ile paylaşıp, soruları yanıtlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Hasan Doğan, Riva, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 21:37:58