Menü
Haberler ›› Spor ››TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak? - Spor

TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?

Basın mensupları ile bir araya gelen TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanıp yayınlanamayacağı yönündeki soruya "Maçların hangi şartlarda yayınlanabileceğini yayıncı kuruluş beIN SPORTS yöneticileri ile konuşacağız" yanıtını verdi.

14.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:15

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan 'Hakem meslek lisesi protokolü' imza töreni öncesinde basın mensupları ile sohbet etti. Dünyanın 1 numaralı gündemi olan corona virüs tehdidine karşı tüm önlemleri aldıklarını aktaran Özdemir, "Her şeyden önce insan sağlığı. Dünyada en hızlı aksiyon alan ülkeyiz. Her türlü tedbiri alıyoruz" ifadesini kullandı.

"ÖNEMLİ KARARLAR ALINIYOR"

Sadece futbol müsabakalarının değil, tüm spor karşılaşmalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olacağına dikkat çeken Özdemir, Galatasaray 'ın liglerin ertelenmesi talebi ile ilgili olarak, "Alınan tedbir kararları sadece futbol maçları ile ilgili değil. Tüm spor müsabakaları ile ilgili. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuda bir karar alma sorumluluğu yok. Sayın Cumhurbaşkanı ve bakanlarımız, konuyla ilgili tedbirleri hayata geçiriyor, önemli kararları alıyor" dedi.

MAÇLAR ŞİFRESİZ Mİ?

Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanıp yayınlanamayacağı yönündeki soruya da yanıt veren Nihat Özdemir, "Alınmış bir karar yok. Maçların hangi şartlarda yayınlanabileceğini yayıncı kuruluş beIN SPORTS yöneticileri ile konuşacağız. koronavirüs tehdidi nedeniyle maçların seyircisiz oynandığı ülkelerde alınmış bazı kararlar var. Dünyada örnekleri mevcut. Almanya ve Portekiz'deki yayıncılar karşılaşmaları şifresiz yayınlama kararı aldı. Yapacağımız görüşme sonrası durum netlik kazanır" şeklinde konuştu.

HAKEMLERLE İLGİLİ DE YORUM YAPTI

Çokça eleştirilen hakemlerle ilgili de yorum yapan Özdemir, "Bakın yepyeni bir hakemimiz daha var. Abdülkadir Bitigen, Galatasaray-Beşiktaş derbisini yönetecek. Sezon başında derbi yöneteceği kimin aklına gelirdi. Hakemlerimizi cesaretlendirmeli, onlara destek olmalıyız" diyerek sözlerini noktaladı.

##13000797#

###13000850##

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, beIN, Spor

İlgili Haberler

Maçlar şifresiz mi? beIN Sports şifresiz mi? beIN Sports Türksat frekans listesiMaçlar şifresiz mi? beIN Sports şifresiz mi? beIN Sports Türksat frekans listesi
Maçlar şifresiz mi? Derbi şifresiz mi? Süper Lig maçları koronavirüs şifresiz mi yayınlanacak?Maçlar şifresiz mi? Derbi şifresiz mi? Süper Lig maçları koronavirüs şifresiz mi yayınlanacak?
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Corona virüsü belirtileri neler? Corona virüsten korunma yolları nelerdir? Corona virüs tedavisi nedir? Koronavirüs alınacak önlemler nelerdir?Corona virüsü belirtileri neler? Corona virüsten korunma yolları nelerdir? Corona virüs tedavisi nedir? Koronavirüs alınacak önlemler nelerdir?
Koronavirüs son durum - Koronavirüs hangi ülkelerde görüldü, kaç kişi öldü? Koronavirüs ölü sayısı ve koronavirüs haritasıKoronavirüs son durum - Koronavirüs hangi ülkelerde görüldü, kaç kişi öldü? Koronavirüs ölü sayısı ve koronavirüs haritası
Koronavirüs hangi ilde? TürkiyeKoronavirüs hangi ilde? Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede görüldü?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Üniversiteler tatil olur mu? Koronavirüs nedeniyle hangi üniversiteler tatil?Üniversiteler tatil olur mu? Koronavirüs nedeniyle hangi üniversiteler tatil?
Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?
İH Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İH Konyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İH Konyaspor Fenerbahçe muhtemel 11İH Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İH Konyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İH Konyaspor Fenerbahçe muhtemel 11'ler?
Paylaş
Yorumlar (2)
ERTELENMELİ:Tüm Avrupa maçları iptal etti tr (bulgar romanya hersejk) hariç neden? Futbolcu larda virüs etkili değil mi ki bir çok futbolcuda görüldü. Seromonide tokalaşmayın önlem dediği tff nin. Adamlar sarılıyor gol olunca kornerde faulde temas halinde vs. Fıfa erteledi maçları. Uefa erteledi. 2020 de salı iptal olacak eee
Cevap Yaz 0 2
YUH:belamısın arkadaş. seyircili dedin, seyircisizmiş. şimdide şifre muhabbeti yapıyon. bakan diyo şifresiz. sen daha neyin derdindesin. yürü git. yuh
Cevap Yaz 1 7

Manşet 

Haberler

Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı Spor
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu Spor
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu Spor
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü Spor
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı Spor
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü Spor
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü