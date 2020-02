TFF Başkanı Nihat Özdemir'in basın toplantısı: (3)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Kulüp başkanları, yöneticileri veya futbol yorumcularının VAR konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını üzüntüyle takip ediyorum. Bu yüzden hem kendi camialarını yanlış yönlendiriyorlar hem de VAR'a zarar veriyorlar." dedi.Özdemir, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında henüz ikinci sezonun yaşandığını hatırlatan Özdemir, Riva'daki VAR Merkezi'nin teknik açıdan Avrupa'daki birçok ligden daha iyi durumda olduğunu söyledi.VAR uygulamasıyla ilgili bilgi veren Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:"Operasyonu yürüten Hawk-Eye firması, hem UEFA hem de diğer üst düzey liglerle birlikte çalışıyor. Altyapımızı Türk Telekom sağlıyor. VAR ve AVAR hakemlerinin yanında görev yapan operatör arkadaşlar, IFAB tarafından onaylı operatörler. İngiltere'de kapsamlı eğitimler aldılar ve IFAB tarafından sertifika verildi. Geçtiğimiz ay, MHK Başkanı Sayın Zekeriya Alp, VAR konusunda tüm detayları paylaşmasına rağmen, özellikle kulüp başkanları, yöneticileri veya futbol yorumcularının VAR konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını üzüntüyle takip ediyorum. Bu yüzden hem kendi camialarını yanlış yönlendiriyorlar hem de VAR'a zarar veriyorlar.Riva VAR Merkezi'ne, yayıncı kuruluşun maç çekimi esnasındaki tüm kamera görüntüleri geliyor. Yayıncı kuruluş beIN SPORTS ile yaptığımız toplantılarda hem kamera sayılarını artırdık hem de kamera açılarının daha iyi olması için çalışmalar yaptık. VAR, maç esnasında operatörü yönlendirir ve herhangi bir pozisyonu istediği kamera açısından inceler. VAR sistemi, maçı farklı kameralarla çekmez. VAR, sahadaki hakemin pozisyonu izlediği andaki görüntüleri ekrana getirir. Ofsayt çizgisi VAR odasından gelir.Bu tesiste, Avrupalı hakemler kamp yaptı. VAR odasında eğitim gördüler. Hepsi, çalışma ortamını ve sistemi överken, dünyanın en iyi merkezlerinden biri olarak gösterirken, bu gerçeği kendi ülkemizde kabul etmek istemeyenler var."VAR'ın protokolünü IFAB'ın belirlediğini dile getiren Özdemir, "Tüm dünya buna uyuyor. Evet, protokolde bazı güncellemeler, değişiklikler yapılabilir. IFAB, bunun üzerinde çalıştığını söylüyor. VAR protokolü sadece Türkiye'de değil, bunu kullanan her ligde aynı. Buna rağmen, kornerde, taçta, ikinci sarı kartta niye VAR'a gitmedi tartışmaları yapılıyor. Bunlar yanlış! VAR'ın faydalarını hepimiz görüyoruz." ifadelerini kullandı.Ofsayt çizgisi teknolojisiOfsayt çizgileriyle ilgili üç boyutlu sistem kullanıldığını kaydeden Özdemir, "Bu sistem, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ve UEFA Şampiyonlar Ligi standardıdır. Birçok ligde, iki boyutlu sistem var. Ofsayt çizgilerini bile tartışıyoruz. Burada tartışılacak olan çizginin nasıl çizildiği değildir. Bir futbolcu mesela, ayağının ucuyla ofsayt oluyor. 'Böyle ofsayt mı olur' deniyor. İşte, IFAB, belki de bunu VAR protokolü içinde güncelleyecek. Çünkü özellikle İngiltere'de bu tartışmalar bu sezon çok yaşandı." dedi.VAR havuzunu da genişlettiklerini belirten Özdemir, 2. Lig'de görev yapan tüm isimlerin tarandığını ve mevcut kadroya 10 VAR, 3 AVAR hakemi eklenerek 50 VAR, 13 AVAR'ın görev yapacak hale geldiği bilgisini paylaştı.VAR konuşmalarıVAR konuşmalarının açıklanması yönünde taleplerin de olduğunu söyleyen Özdemir, şunları dile getirdi:"Bu konu, ülke federasyonlarının tercihine bırakılmıştır. Bir-iki ligde, eğitim ve bilgilendirme amaçlı konuşmalar yayınlanmış olabilir. Orada yapıldı diye, burada da yapmak zorunda değiliz. Üst düzey liglerde bu asla tercih edilmiyor. IFAB tarafından tavsiye de edilmiyor. Ligimizde bir kulübün talebini yerine getirir, diğerinin getirmezsek olmaz. O zaman her hafta her maçtaki VAR konuşmalarını yayınlamak zorunda kalırsınız. Böyle bir durumun yaşanması da mümkün değil. Futbol, sadece hakem kararlarının sonucu belirlediği bir oyun değil. Sahada mücadele eden futbolcular, kenarda emek veren hocalar var. Bu oyunu, sadece hakem üzerinden yorumlamak, konuşmak, hem onlara haksızlık hem de futbolumuza zarar veriyor."Fenerbahçe'nin eleştiri ve talebiNihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy'un özellikle son dönemde federasyonu kendilerine transfer yaptırmadığı ile ilgili eleştirileri olduğunu hatırlatarak, "Talimatlar çerçevesinde kurulumuz değerlendirdi, bir transfere izin verdi. Sonuç olarak Fenerbahçe transfer yaptı. Ancak biz federasyon olarak, kulüplerimizin banka anlaşmalarına, transfer planlarına karışamayız." şeklinde konuştu.Transfer dönemi içerisinde kurula sunulan işlemlerin kabulünün bağımsız kurulun onayına bağlı olduğunu aktaran Özdemir, "Kaldı ki kurulun kararlarına itiraz merci Tahkim Kurulu olup, Tahkim Kurulu da nihai kararını vermiştir. Fenerbahçe Kulübünün talebini kısmen kabul edip 16 milyon lira eklemiş, diğer talebini de reddetmiştir." dedi.Fenerbahçe'nin transferlerin lisans bildirme saatinin 18.00'den gece 00.00'a alınması yönünde bir talebi olduğunu anlatan Özdemir, "Tahkim Kurulumuz bunu değerlendirmiş ve uygun görmemiştir. Burada kamuoyunun belki de atladığı bir detay var. Transferin 18.00'e kadar bildirilmesinin sebebi, Lisans Kurulu sizin başvurunuzu değerlendiriyor, hesaplamalarınızı yapıyor ama siz transferinizi, saat gece 00.00'a kadar sisteme girebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.Zorlu Center'daki görüşmeTürkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak, tüm kulüp başkanlarıyla gerek federasyon, gerek Zorlu Center gerek başka bir yerde görüşebileceğini ifade eden Özdemir, "Bunun bu kadar polemik yapılmasının kimseye bir faydası yok. Kamuoyunun gündemini böyle şeylerle meşgul edeceğimize, Türk futboluyla ilgili projelerin tartışılmasında fayda görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.Rekabet açısından çok ilginç bir sezon yaşandığına dikkati çeken Özdemir, "Süper Lig'de 20. hafta geride kaldı ve şu an için neredeyse 18 takımımızın yarısı şampiyonluğa oynuyor. Böylesine rekabetçi ortamın keyfini yaşayıp bu rekabetten daha fazla nasıl gelir elde ederiz diye proje üreteceğimize, hakem kararlarını ön plana çıkartıp futbol iklimini sürekli tartışılan, bir pozisyonun üzerine senaryolar üretilen bir ortam haline getiriyoruz." görüşlerini paylaştı.AİHM kararıAİHM'in Tahkim Kurulu ile ilgili kararına değinen Özdemir, şöyle devam etti:"Çok önemli bir mesele. Mahkeme, Tahkim Kurulumuzun bağımsızlığı konusunda karar verdi. Nihai gerekçeli kararı bekliyoruz. Bir kere bu başvuru 10 yıl öncesine dayanıyor. Gelinen noktada sadece bizi değil, tüm UEFA ülkelerini ilgilendiren bir konu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararına devletin itiraz hakkı var. Süreci yakından izliyoruz, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Gerek Gençlik ve Spor Bakanlığımız, devletimizin kurumları, gerekse UEFA ve FIFA ile temastayız. Çözümünü bulacağız."Takım Harcama Limitleri'nin artırılmasıTakım Harcama Limitleri'nin yüzde 30'dan 40'a çıkmasıyla ilgili konuşan TFF Başkanı Özdemir, şunları kaydetti:"Talimatımız EK 12, E maddesinde bulunan kabul edilebilir sapma miktarının 2019-2020 sezonu için yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkartılmasını TFF Yönetim Kurulu 9 Aralık 2019 tarihli toplantısında kararlaştırmıştır. Aynı toplantıda, TFF Yönetim Kurulu 2019-2020 sezonunun talimatın ilk uygulanma yılı olması sebebi ile diğer talimat maddeleri konusunda kulüplerimiz ve Kulüp Lisans Kurulu tarafından verilen geri bildirim, ek izahat ve değişiklik önerilerini de değerlendirerek, ilgili maddeler konusunda talimat değişikliği yapma kararı da almıştı.Yapılan talimat değişikliğini takiben, Kulüpler Birliğinin talebine istinaden 20 Aralık 2019 tarihli toplantısında TFF Yönetim Kurulu talimat değişikliklerini iptal etti. Bunun nedeni, kulüplerin mutabakat sağlayamamasıdır. Aynı karar çerçevesinde faiz oranları ile ilgili değişiklik de iptal oldu. Daha sonra; 'Biz böyle bir talepte bulunmadık' diyen kulüplerimiz Tahkim Kuruluna başvurdular ve Tahkim Kurulu başvuruları reddetti.Bu süreçte şunu anladık ki maalesef kulüplerimiz kendileri lehine olan kararlarda dahi mutabakat sağlayamıyorlar. Bizler Türkiye Futbol Federasyonu olarak doğru olduğuna inandığımız her türlü kararı almaya devam edeceğiz."(Sürecek)