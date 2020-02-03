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TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa kararı aldı

Kamuoyundaki baskılardan yorulan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir istifa kararı aldı. TFF başkanlığına seçimlere kadar Mehmet Baykan'ın vekalet etmesi bekleniyor.

03.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:22

Türk futbolunda yeni bir kriz kapıda. Yıldırım Demirören'in istifası sonrası 1 Haziran 2019'da tek aday olarak girdiği seçimi kazanarak Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Nihat Özdemir, görevinden ayrılıyor. Özdemir, şok kararını yakın çevresine açıkladı. Yol arkadaşı Demirören'le bu fikrini paylaşan Nihat Özdemir, siyasilerle de temasta. Tecrübeli futbol adamının istifa gerekçeleri ise tartışılacak cinsten.

TÜRK FUTBOLU YİNE SEÇİM ORTAMINA GİRECEK

Nihat Özdemir, kamuoyundaki baskılardan yorulmuş durumda. Yönetim kurulundaki düşüncelerin hayata tam anlamıyla geçirilememesi, istikrarsız kararlar ve uygulanamayan kurallar, Özdemir'i hayal kırıklığına uğrattı. Fenerbahçe'nin baskısı da TFF Başkanı'nı yordu. Federasyon yönetim kurulu yarın toplanacak. Özdemir burada istifa kararını resmen açıklayacak. EURO 2020'ye kısa süre kala Türk futbolu, yine seçim ortamına girecek.

FAVORİ GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ

Nihat Özdemir'in ardından TFF başkanlığına, seçimlere kadar Mehmet Baykan'ın vekalet etmesi bekleniyor. Başkanlık için adı geçen adaylardan Servet Yardımcı'ya onay çıkmadı. UEFA yönetiminde bulunan Yardımcı, Türkiye'ye 'asker selamı' cezası verilmesi sürecinde 'etkisiz' kalmakla eleştiriliyor. Bu ortamda Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulislerde öne çıktı. Gümüşdağ, İBB Meclisi'ndeki başkanvekilliği görevini de kısa süre önce bırakmıştı.

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TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa kararı aldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Baykan, Nihat Özdemir, Spor


HABER YORUMLARI (34)
SADRİ:VAY ANASINI TRABZON NASIL KOYDUYSA DARMA DAĞIN OLDULAR
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PAVALI DOG__KADIKÖY:zorlu center ittifakı çökmüştür. . vizyon reis trabzon lobisini yenemedi. .
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USTA:fener kendi adamınada acımaz. bunu unutmayın.
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CAN:giderken şu fenevide gütür temiz futbol izliyelim ne serdarı ne emreyi ne palabıyığı gürmek istemiyoruz artık
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MERİÇ:Mükemmel bir haber. Geldiğinden beri yaptığı tek doğru hamle
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K.K.T.C LEFKOŞA ASLAN:fenere aç limiti istifa et dansöz sende tff başkanıymış peh
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ASLAN DEĞİL KEDİ:BOŞ YAPMA
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1907:MALLLLLLLLLLL LİMİT NERDE ARTTI
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BURHAN:sen nerede yaşıyorsun? KKTC de siz ne izliyorsunuz? Nijerya Tv mi?
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GSLİ:febeş lider değil ondandır
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