TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ziyarette bulundu.
13.03.2020 19:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:12
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ziyarette bulundu.
TFF'den yapılan açıklamada, İstanbul 'da gerçekleşen ziyarette TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz ile Digiturk ve beIN Media Group Üst Yöneticisi (CEO) Yousef Al-Obaidly'nin de yer aldığı belirtildi.
Ziyarette korsan yayınların önlenmesine dair fikir alışverişinde bulunulduğu aktarıldı. TFF Başkanı Özdemir tarafından Bakan Ersoy'a isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye edildiği kaydedildi.
TFF'den yapılan açıklamada, İstanbul 'da gerçekleşen ziyarette TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz ile Digiturk ve beIN Media Group Üst Yöneticisi (CEO) Yousef Al-Obaidly'nin de yer aldığı belirtildi.
Ziyarette korsan yayınların önlenmesine dair fikir alışverişinde bulunulduğu aktarıldı. TFF Başkanı Özdemir tarafından Bakan Ersoy'a isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, mehmet ersoy, Nuri Ersoy, İstanbul, Güncel
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